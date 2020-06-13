26.57 / 26.79 29.77 / 30.22
Киев: +24
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Легендарный Мюллер смотрел победный матч «Баварии» в компании своих собак (фото, видео)

22:28 13 июня 2020
Томас Мюллер с собаками

Чемпион мира в составе сборной Германии, полузащитник «Баварии» Томас Мюллер опубликовал в Instagram фото, на которых он в субботу, 13 июня, вместе со своими собаками наблюдает за поединком 31-го тура чемпионата Германии между мюнхенской командой и «Боруссией» из Менхенгладбаха. При этом четвероногие друзья знаменитого футболиста одеты в клубные футболки «Баварии».

«Удачи во втором тайме, амигос!» — написал Томас Мюллер в перерыве встречи.

Отметим, что 30-летний Мюллер, забивший в нынешнем сезоне 7 мячей и отдавший 20 голевых передач, не смог принять участие в поединке из-за дисквалификации. Впрочем, «Бавария» и без одного из своих лидеров вырвала у «Боруссии» победу — 2:1, по-прежнему опережая в таблице бундеслиги идущую второй дортмундскую «Боруссию» на семь очков.

Видеообзор матча «Бавария» — «Боруссия» М. — 2:1

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Томас Мюллер в шутку ударил тренера после замены.

Фото Instagram

14

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

облака

В Киеве заметили облака- предвестники торнадо

Стычки под зданием суда

На суде над Стерненко заметили полицейского с символикой боевиков Донбасса: сеть в гневе

ДТП

Под Житомиром в ДТП погиб человек и много пострадавших: фото с места трагедии

Андрей Тегерешвили

На Черкасщине известного коллекционера убили в его доме-музее, который потом подожгли (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер