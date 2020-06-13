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Легендарный Мюллер смотрел победный матч «Баварии» в компании своих собак (фото, видео)
Чемпион мира в составе сборной Германии, полузащитник «Баварии» Томас Мюллер опубликовал в Instagram фото, на которых он в субботу, 13 июня, вместе со своими собаками наблюдает за поединком 31-го тура чемпионата Германии между мюнхенской командой и «Боруссией» из Менхенгладбаха. При этом четвероногие друзья знаменитого футболиста одеты в клубные футболки «Баварии».
«Удачи во втором тайме, амигос!» — написал Томас Мюллер в перерыве встречи.
Отметим, что 30-летний Мюллер, забивший в нынешнем сезоне 7 мячей и отдавший 20 голевых передач, не смог принять участие в поединке из-за дисквалификации. Впрочем, «Бавария» и без одного из своих лидеров вырвала у «Боруссии» победу — 2:1, по-прежнему опережая в таблице бундеслиги идущую второй дортмундскую «Боруссию» на семь очков.
Видеообзор матча «Бавария» — «Боруссия» М. — 2:1
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Томас Мюллер в шутку ударил тренера после замены.
Фото Instagram14
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