14 июня 2020

«Мы только кажемся себе цивилизованными. На самом деле мир жесток, а люди безжалостны. Они могут вам улыбаться, но за улыбками прячется желание вас прикончить. Хищники в джунглях убивают ради пропитания — и только люди убивают ради забавы. Даже друзья рады нанести удар в спину: им нужна ваша работа, ваш дом, ваши деньги, ваша жена — и даже ваша собака, в конце концов. А враги и того хуже! Вы должны уметь защищаться. Мой девиз: «Нанимай лучших — и не доверяй им ни в чём…»

Эти слова принадлежат человеку, имя которого является одним из наиболее часто упоминаемых во всём мире и который сегодня отмечает свой 74-й день рождения. Речь идёт о действующем президенте Соединённых Штатов Америки Дональде Джоне Трампе. О человеке, уникальном во многих смыслах. В ноябре 2016 года, опередив на выборах Хиллари Клинтон, он стал старейшим впервые избранным президентом своей страны. Ранее рекордсменом считался Рональд Рейган, пришедший в Белый дом в возрасте 69 лет. Кроме того, Дональд Трамп — самый богатый человек из тех, кто вступал на пост главы США. Его состояние оценивается в 3 с лишним миллиарда долларов.

Закончив частную школу-интернат «Нью-Йоркская военная академия» и престижную Уортонскую школу бизнеса Пенсильванского университета, Дональд уже в 25 лет возглавил созданный отцом строительный конгломерат Trump Organization и оставался его руководителем вплоть до избрания на пост президента. Он с молодости привык рисковать. Правда, как правило, все его риски были основаны на добротных профессиональных расчётах. Он брался за масштабные строительные проекты, от реализации которых отказывались другие. Он умел сократить ненужные расходы, ускорить ход работ и получить прибыль на последующей продаже. Уже к 27 годам ему принадлежало 14 тысяч квартир!

Но для многих совершенно неожиданным стал успех Трампа на телевидении. Оригинальное телешоу «Кандидат», которое он больше десяти сезонов вёл на канале NBC, принесло ему и славу, и деньги. Если во время первого сезона Трапу платили 50 тысяч долларов за одну серию, то уже во втором сезоне за ту же работу он начал получать по 3 миллиона долларов. Такие суммы в начале 2000-х платили только самым топовым телеведущим. Всего на этом шоу он заработал больше 200 миллионов долларов и даже был удостоен персональной звезды на знаменитой голливудской Аллее славы.

А еще мистер Трамп известен своей невероятной трудоспособностью. Поговаривают, что в среднем он спит всего лишь 4 часа в сутки. Он не пьёт ни чая, ни кофе. Он не курит и не признаёт спиртных напитков. Он строчит по 300 твиттов в месяц. Он считает себя «моральным компасом для 20-летних американцев» и при этом не сдерживается в выражениях. Он увлекается гольфом и создал сеть гольф-клубов по всему миру. Он много лет владел правами на конкурсы «Мисс США» и «Мисс Вселенная». Он написал кучу умных книг по бизнесу. Он женат в третий раз и у него пятеро детей от этих браков… Короче говоря, он совершенно не случайно стал президентом США и так же не случайно собирается продолжить свою президентскую карьеру на ещё один срок. Потому что он — Дональд Трамп, единственный и неповторимый.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.