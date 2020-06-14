Спорт

Рекорд Месси и фанат на поле: «Барселона» уничтожила соперника в первом матче после карантина (фото, видео)

Лидер чемпионата Испании «Барселона» порадовал своих поклонников ударным возобновлением сезона. В матче 28-го тура Ла Лиги подопечные Кике Сетьена разгромили на Балеарских островах «Мальорку» — 4:0 (Видаль, 2, Брейтуэйт, 37, Альба, 80, Месси, 90+3).

Отметим, что восстановившийся после травмы капитан «Барсы» Лионель Месси (без бороды и с новой прической!) добавил к голу две результативные передачи. Теперь в активе 32-летнего аргентинца 20 точных ударов, что позволило ему установить уникальное достижение. Месси первым в истории чемпионата Испании забил не менее 20 мячей в 12 (!) сезонах подряд.

Кстати, несмотря на то, что поединок на стадионе «Иберостар» в Пальма-де-Мальорке проходил при пустых трибунах, один фанат на игру все же прорвался. Более того, на 89-й минуте он выбежал на поле в футболке сборной Аргентины с надписью Messi на спине, но был схвачен стюардами.

Позже болельщик объяснил свой поступок.

«Хотел сделать селфи с Месси. Фото получилось, но полицейский заставил удалить. Теперь получу штраф. Не хочу называть свое имя.

Я кричал, «Месси, фото, Месси, фото». Я планировал это до коронавируса. Это был прекрасный опыт. План немного подвел меня из-за моих нервов. Я перепрыгнул через двухметровый забор, пробравшись на арену.

Хочу фото с Месси. Добежал до Альбы, но не до Лео. Это был прекрасный опыт", — приводит слова фаната El Partidazo de COPE.

Отметим, что успех на островах позволил «Барселоне» укрепить свое лидерство в чемпионате Испании с пятиочковым отрывом от «Реала», который 14 июня на расположенном на тренировочной базе клуба стадионе «Альфредо ди Стефано» (знаменитая арена «Сантьяго Бернабеу», как известно, на реконструкции) примет «Эйбар».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что датчанин Кристиан Эриксен забил шикарный гол прямым ударом с углового в полуфинале Кубка Италии.

Фото Twitter ФК «Барселона»

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