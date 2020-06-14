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Шеф полиции Атланты ушла в отставку после того, как ее подчиненные застрелили афроамериканца

В субботу, 13 июня, глава департамента полиции Атланты, штат Джорджия, Эрика Шилдс (на фото в заголовке) ушла в отставку, не дожидаясь результатов расследования убийства афроамериканца, которое было совершено накануне. Полицейские застрелили 27-летнего Рэйшарда Брукса возле ресторана быстрого обслуживания сети Wendy’s. Мэр Киша Лэнс Боттомс подписала заявление Шилдс, которая занимала свой пост с декабря 2016 года. И многие общественные деятели и активисты ставили Атланту в пример другим, поскольку мэром города и начальником полиции здесь были женщины. К тому же Боттомс — темнокожая.

Американские СМИ подчеркивают, что в любое другое время гибель человека во время задержания никогда не привела к столь быстрой отставке шефа полиции. Обычно власти дожидаются результатов расследования. Однако в нынешней взрывоопасной обстановке, сложившейся в стране после убийства в Миннеаполисе Джорджа Флойда, Шилдс и Боттомс приняли иное решение.

При этом, как сообщают телеканал ABC News и газета The Washington Post, есть все основания утверждать, что Рэйшард Брукс оказывал сопротивление полиции.

Вечером 12 июня патрульных вызвали к Wendy’s. Сотрудники ресторана сообщили, что перед заведением стоит автомобиль, мешающий движению других машин. Патрульные, прибыв на место, убедились в том, что звонившие правильно описали проблему.

В машине, которая загораживала дорогу, спал мужчина. Это был Брукс. Полицейские разбудили его. Он вел себя неадекватно. Офицеры провели тест на алкоголь и установили, что мужчина нетрезв. У полицейских были все основания для его задержания.

Но Брукс оказал сопротивление. Один из патрульных достал электрошокер, но не успел им воспользоваться — Рэйшард сумел выхватить это устройство и попытался бежать. Полицейские погнались за ним. Брукс резко остановился и направил электрошокер на одного из офицеров. Тот был вынужден выстрелить. Афроамериканца доставили в больницу с тяжелым ранением. Рэйшарду сделали операцию, но спасти ему жизнь врачи не смогли. Брукс скончался в больнице.

К расследованию подключились власти штата. Проверяются видеозаписи, сделанные камерами наблюдения ресторана, видео и фотоматериалы, размещенные в соцсетях. Полиция обратилась к жителям Атланты с просьбой предоставить следователям любую информацию, касающуюся гибели Рэйшарда Брукса.

После убийства Джорджа Флойда Атланта вошла в число американских городов, где уличные протесты и столкновения с полицией были наиболее яростными.

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