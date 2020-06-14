Спорт

Капитан киевского «Динамо» Сергей Сидорчук, получивший накануне травму ноги в победном матче УПЛ с «Зарей» (3:1), пропустит две недели, сообщает dynamo.kiev.ua.

Напомним, что в одном из эпизодов только-только вышедший на замену хорватский легионер луганчан Ловре Цвек грубо атаковал динамовца, которого от страшной травмы, похоже, спас только защитный щиток. Рефери сначала показал хорвату «горчичник», а после просмотра VAR — прямую красную карточку.

Что же касается Сидорчука, то после того, как Беньямин Вербич продемонстрировал арбитру сломавшийся от удара щиток одноклубника, партнеры по команде вынесли капитана «бело-синих» за пределы поля на руках.

После возвращения подопечных Алексея Михайличенко из Запорожья в столицу полузащитника киевлян доставили в больницу. Там ему наложили швы. Обследование показало, что повреждения связок и костей нет.

Через две недели полузащитнику снимут швы, и он сможет приступить к индивидуальным тренировкам.

Напомним, что в среду, 17 июня, «Динамо» предстоит полуфинальный матч Кубка Украины на поле одного из лидеров первой лиги «Миная».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что защитник «Шахтера» Исмаили выбыл из строя на полгода.

Фото dynamo.kiev.ua, ФК «Динамо»

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