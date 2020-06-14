Счет за лечение больного COVID-19 превысил миллион долларов

Мир

В субботу, 13 июня, американская газета The Seattle Times сообщила о том, что гражданин США, излечившийся от COVID-19, получил счет за оказанные ему медицинские услуги на сумму 1 миллион 122 тысячи 501 доллар и 4 цента. 70-летний Майкл Флор (на фото в заголовке) рассказал изданию, что полученный им документ на оплату включает в себя почти 3 000 пунктов. Счет с трудом уместился на 181 странице.

Флор стал известен всей Америке как пациент с коронавирусом, который провел в больнице 62 дня и ночи. Это наибольший период лечения от COVID-19, зафиксированный в стране. Майкла «хоронили» за эти два месяца несколько раз — врачи полагали, что он не выживет. Флора подключали к ИВЛ. Дважды он прощался со своими близкими по телефону, лежа в палате. При этом медсестра держала смартфон возле его головы, пока он разговаривал — у Майкла не было сил сделать это самостоятельно.

Когда Флор выздоровел, СМИ окрестили его чудо-парнем. Теперь, похоже, ему придумали уже новое прозвище — парень на миллион!

Если разбираться со счетом, который получил Майкл, то все в этом документе правильно.

За время лечения палата в отделении интенсивной терапии обошлась Флору в 9 736 долларов в день. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких на протяжении 29 дней. Это еще 2 835 долларов за каждые сутки.

Примерно 25% от общей суммы составляют препараты, которые использовали врачи в ходе лечения Флора. «Спасая меня, они давали мне все, что было в наличии, судя по этим документам», — говорит Майкл.

«Знаете, когда меня выписали, весь персонал собрался в холле. Все аплодировали. А у меня было чувство вины. Почему я? Почему все эти люди положили столько времени и сил, чтобы вытащить меня с того света? Они занимались мной, а ведь их помощь была нужна и другим пациентам. А теперь, глядя на этот огромный счет, я испытываю новое чувство вины — перед своими близкими», — признается Флор.

Однако, к счастью для Майкла и его родственников, он участвует в программе медицинского страхования для пожилых людей — Medicare. По всей видимости, страховка полностью покроет счет от клиники. Возможно, Флору не придется заплатить из своего кармана даже 6 000 долларов, которые не подпадают под его страховой полис.

Майклу повезло, однако пандемия COVID-19 нанесла тяжелый удар по системе Medicare. Согласно предварительной оценке, лечение граждан США, заразившихся новым коронавирусом, обойдется больницам и медицинским центрам примерно в 500 миллиардов долларов. Федеральные власти уже утвердили дополнительные финансовые вливания в систему здравоохранения в размере 100 миллиардов долларов. Эти деньги должны частично покрыть расходы медучреждений страны.

По состоянию на 14 июня в мире выявлено 7 миллионов 885 тысяч инфицированных новым коронавирусом. Скончались свыше 432 тысяч больных. США занимают первое место по обоим показателям. В стране подтверждено 2 миллиона 142 тысячи 224 случая заражения. Скончались 117 тысяч 527 больных. Выздоровели свыше 854 тысяч пациентов. Активными остаются 1 миллион 170 тысяч 590 случаев. Причем в тяжелом или критическом состоянии находятся 16 тысяч 744 пациента.

Для сравнения в Украине подтверждено 31 тысяча 154 случая заражения новым коронавирусом.

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