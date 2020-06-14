Происшествия

«Еще час-полтора и живой Катю не нашли бы...»: выяснились подробности спасения пропавшей во время марафона спортсменки

Вечером в субботу и минувшей ночью в Одесской области 8 часов велись поиски пропавшей во время марафона Odessa Ultra -Trial Kuyalnik Екатерины Катющевой.

Первыми отправились коллеги и знакомые из бегового сообщества. Следом помочь вызвались волонтеры, затем присоединились автомобилисты на джипах и мотоциклах, полиция. Поиски усугублялись чрезвычайно высокой температурой воздуха — свыше 30 градусов в тени и даже в вечернее время, а ночью разразился сильный ливень.

Подробности ночной операции рассказал ее участник, собственно как и самого ультрамарафона, Денис Соколов.

«Это был полный треш. Когда стемнело, на финише ультрамарафона вокруг Куяльника собралось около 40 волонтеров. В основном, это все знакомые ребята из бегового сообщества. Кинологи уже завершили поиски — собаки ничего не нашли…», — констатирует Денис.

Он подчеркивает, что все это не прибавило оптимизма: мысли — тяжелые, все знают, что такое Odessa Ultra -Trial Kuyalnik. Адская жара, вездесущая соль, плюс 67 километров по глине могут сильно ударить даже по лидерам. Смертельно опасная пустыня… По словам участников марафона, Катя пропала на участке трассы между финишем и селом Ильинка, когда до окончания дистанции оставалось порядка 20 км. Отмечают, что это сложный участок, так как здесь затруднен воздухообмен, и в то же время — очень жарко.

«Но все горели поисками. К счастью, приехали джиперы — Александр Лекарь, парни на мотокроссовых байках, они очень помогли с координацией поисков. На месте были и ребята из «Червоного Хреста України», — подчеркивает бегун.

Соколов с коллегами, снабженные налобными фонариками начали прочесывать побережье — от финиша до контрольного пункта, где в последний раз видели Катю, а джиперы и полиция — во встречном направлении.

«Главная опасность таилась в склонах: там есть глубокие, по 5−6 метров, колодцы. Последние извилистые, просвечиваются плохо, а вот обваливаются очень легко. В такие чуть не угодили. Продвигались очень медленно, еще начало дождить и видимость совсем упала. Когда начал идти мощный ливень, прошел сигнал, что Катю нашли. Ее на джипе вытащили из уже утопающего в грязи лимана и отвезли в областную больницу…», — завершает Денис.

Как сообщили в полиции, информация об исчезновении Катющевой поступила к ним вечером.

«Девушку, которая около 14:00 отстала от бегунов и исчезла, собственными силами пытались найти участники марафона, родственники, знакомые и волонтеры, но их попытки не дали результата», — сообщили в полиции.

В поисках бегуньи были задействованы работники Беляевского отдела полиции, кинологи, спецподразделение с приборами ночного видения и сотрудники прокуратуры. Поисковые мероприятия продолжались ночью и успешно завершились после того, как к ним были подключены специалисты криминального подразделения полиции.

Отмечается, что Катющеву в бессознательном состоянии нашли возле лимана. Ее оперативно доставили в Одесскую областную клиническую больницу. Оказалось, что спортсменка сначала получила тепловой удар и потеряла сознание, затем, пролежав до ночи в болотистой почве, сильно переохладилась.

По словам медиков, еще час-полтора и живой Катю не нашли бы…

Сейчас состояние бегуньи постепенно нормализуется, врачи уверены в благоприятном исходе лечения.

Напомним, Екатерина Катющева — член национальной сборной команды Украины по суточному бегу. В состав сборной входит всего семь представительниц прекрасного пола.

Как сообщали «ФАКТЫ», под Хмельницким сотни людей всю ночь искали 5-летнюю девочку. В ходе поисков выяснилось, что малышка утонула в пруду.

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