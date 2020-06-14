Десятки тысяч немцев, которых весной возвращали спецрейсами на родину, получат счета за эвакуацию

Мир

В субботу, 13 июня, Министерство иностранных дел Германии уведомило сограждан о том, что немцы, застрявшие за границей в момент объявления пандемии COVID-19 и эвакуированные на родину, скоро получат счета за эту услугу. «Все участники программы эвакуации в ближайшие дни и недели будут индивидуально проинформированы о том, какова их доля в понесенных государством расходах», — заявили в МИД ФРГ.

Федеральное правительство Германии провело весной беспрецедентную акцию по массовому возвращению на родину немецких туристов, которых новый коронавирус застал врасплох. Эти люди выехали за границу на отдых еще до объявления пандемии и введения карантина. Напомним, одной из самых распространенных мер стало закрытие границ большинством стран мира. МИД ФРГ 17 марта приступил к организации массовой эвакуации немецких граждан, находившихся за рубежом.

За пять недель в Германию вывезли в общей сложности 240 тысяч человек, в том числе 66 тысяч доставили самолетами, специально арендованными МИД ФРГ. Последний такой спецрейс был выполнен 24 апреля. Вернулись на родину из Кейптауна (ЮАР) 157 немцев. После этого остававшихся за рубежом стали возвращать по одиночке или небольшими группами.

МИД Германии подчеркивает, что выставление счетов будет произведено на основании закона о консульских услугах. В нем четко указано, что люди, воспользовавшиеся эвакуацией, должны участвовать в ее финансировании. «Для граждан будут установлены суммы платежей с учетом дальности маршрута, средних цен на билеты и стоимости программ по эвакуации граждан в других странах Евросоюза», — говорится в разъяснении министерства.

Напомним, Украина также закрывала свои границы. Это было сделано в марте. В июне правительство приняло решение о частичном возобновлении международных авиаперелетов.

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