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17-летний парень стал жертвой непогоды на Буковине (видео)
В Черновицкой области из-за бури 13 июня погиб подросток из села Киселицы. В тот день бушевал сильный ливень, река Путила вышла из берегов и затопила улицы села и расположенное рядом пастбище. Когда на следующий день вода частично спала, в пойме реки нашли тело 17-летнего юноши.
Подростка искали с вечера 13 июня. Днем он помогал соседям по хозяйству, потом пошел домой и пропал. Предполагают, что юношу могло смыть потоком воды. По предварительным данным, смерть наступила в результате утопления.
В полиции расследуют дело как несчастный случай, тело умершего направлено на судмедэкспертизу.
В результате стихии 13 июня в Черновицкой области была затоплена дорога между райцентром Путила и поселком Вижница. Автомобильное сообщение все еще не восстановлено. Полиция также ищет 30-летнего жителя района, который, как утверждают, пытался форсировать затопленную дорогу, упал в воду и пропал без вести.
Вечером 14 июня в Черновицкой области ожидается паводок в районе реки Прут. Уровень воды поднимется на 3−3,5 метра. Возможно затопление поймы и сельхозугодий в Новоселицком районе.
Напомним, циклон Octavia, принесший в Украину ливни, град и шквалы, должен вскоре ослабнуть, но 15 июня погода все еще будет дождливой.277
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