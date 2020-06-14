«Минай» — «Динамо»: где смотреть онлайн полуфинальный матч Кубка Украины (видео)

Спорт

В среду, 17 июня, определится первый финалист розыгрыша Кубка Украины по футболу. На стадионе «Минай» в одноименном селе под Ужгородом сразятся один из лидеров первой лиги, которая возобновит состязания 24 июня, местный «Минай», и киевское «Динамо», поднявшееся после победы над «Зарей» на второе место в УПЛ,

Арбитром поединка, который пройдет при пустых трибунах, назначена харьковчанка Екатерина Монзуль, недавно судившая встречу киевлян с «Шахтером» (рефери VAR, который впервые будет задействован в Минае, — Евгений Арановский из Киева).

Напомним, что в кубковом четвертьфинале подопечные экс-футболиста «Карпат», «Шахтера», «Металлиста» и сборной Украины Василия Кобина в серии пенальти одолели «Ингулец», а «Динамо», играя в меньшинстве, в дополнительное время вырвало победу у «Александрии».

Ранее пути «Миная» и «Динамо» уже пересекались в Кубке страны, когда в октябре 2018 года динамовцы в рамках 1/8 финала увезли из Закарпатья волевую победу — 3:1.

В прямом эфире встречу «Минай» — «Динамо» 17 июня в 14:00 покажет телеканал УНИАН.

Кстати, спортивный директор закарпатского клуба Михаил Кополовец заявил, что решение провести матч в обед исходило не от «Миная».

«Это ложь. Мы — маленький клуб, а это решают в УАФ. То же «Динамо» имеет большее влияние. А эти слухи распускают не слишком порядочные журналисты.

Поймите, я бы не очень хотел играть в жару в обед. Но в Ужгороде аэропорт работает до 17:00. После уже нельзя вылететь. Поэтому это больше была позиция «Динамо» провести матч в обед", — заявил Михаил Кополовец в интервью телеканалу «Футбол».

Букмекеры в предстоящем матче отдают предпочтение «Динамо». К примеру, компания «Фаворит спорт» ставки на успех подопечных Михайличенко в основное время принимает с коэффициентом 1,29, на ничью — 6,40, на выигрыш «Миная» — 8,40.

Добавим, что второй кубковый полуфинал «Мариуполь» — «Ворскла» состоится 24 июня. А обладатель трофея станет известен 8 июля на «Арене Львов».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что решающий матч Кубка Украины из-за пандемии коронавируса перенесен из Тернополя во Львов.

Фото ФК «Динамо»

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