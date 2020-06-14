26.57 / 26.75 29.75 / 30.11
Киев: +24
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Катастрофа Ил-76: в МВД рассказали, как Украина отомстила за погибших десантников

20:59 14 июня 2020
самолет

Местью террористам за сбитый Ил-76 с украинскими десантниками стала ликвидация в Луганске в 2017 году одного из главарей террористов Олега Анащенко. Устранить ключевую фигуру в террористической «ЛНР» взялись украинские спецслужбы с привлечением армейских спецназовцев. Об этом заявил спикер МВД Украины Артем Шевченко в годовщину трагедии в небе над Луганском.

Спикер подтвердил, что подрыв автомобиля Анащенко был спецоперацией украинских сил, поскольку именно этот боевик был ответственен за крушение украинского транспортного самолета.

«Именно этот предатель в июне 2014 года командовал всей ПВО луганских террористов… Государство отомстило. Не сразу, правда, но наказание неизбежно пришло», — подчеркнул Шевченко.

Напомним, внедорожник Олега Анащенко был уничтожен управляемым взрывом 4 февраля 2017 года. В машине находились двое — водитель и пассажир, оба были ликвидированы.

В ликвидации Анащенко террористы обвинили украинских спецназовцев — бойцов 8-го отдельного полка специального назначения Сил специальных операций. Из плена домой майор Сергей Иванчук и старший солдат Иван Деев вернулись по обмену в декабре 2019 года.

Фото Допомога родинам загиблих/Facebook

667

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Екатерина Катющева

В Одессе скончалась член сборной Украины по ультрамарафону Екатерина Катющева

самолет

Катастрофа Ил-76: в МВД рассказали, как Украина отомстила за погибших десантников

дтп академгородок

ДТП на Академгородке в Киеве: появились новые детали и фото с места аварии

Сушант Сингх Раджпут

В Индии найден мертвым звезда Болливуда Сушант Сингх Раджпут (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер