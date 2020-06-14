Украина

Катастрофа Ил-76: в МВД рассказали, как Украина отомстила за погибших десантников

Местью террористам за сбитый Ил-76 с украинскими десантниками стала ликвидация в Луганске в 2017 году одного из главарей террористов Олега Анащенко. Устранить ключевую фигуру в террористической «ЛНР» взялись украинские спецслужбы с привлечением армейских спецназовцев. Об этом заявил спикер МВД Украины Артем Шевченко в годовщину трагедии в небе над Луганском.

Спикер подтвердил, что подрыв автомобиля Анащенко был спецоперацией украинских сил, поскольку именно этот боевик был ответственен за крушение украинского транспортного самолета.

«Именно этот предатель в июне 2014 года командовал всей ПВО луганских террористов… Государство отомстило. Не сразу, правда, но наказание неизбежно пришло», — подчеркнул Шевченко.

Напомним, внедорожник Олега Анащенко был уничтожен управляемым взрывом 4 февраля 2017 года. В машине находились двое — водитель и пассажир, оба были ликвидированы.

В ликвидации Анащенко террористы обвинили украинских спецназовцев — бойцов 8-го отдельного полка специального назначения Сил специальных операций. Из плена домой майор Сергей Иванчук и старший солдат Иван Деев вернулись по обмену в декабре 2019 года.

Фото Допомога родинам загиблих/Facebook

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