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Катастрофа Ил-76: в МВД рассказали, как Украина отомстила за погибших десантников
Местью террористам за сбитый Ил-76 с украинскими десантниками стала ликвидация в Луганске в 2017 году одного из главарей террористов Олега Анащенко. Устранить ключевую фигуру в террористической «ЛНР» взялись украинские спецслужбы с привлечением армейских спецназовцев. Об этом заявил спикер МВД Украины Артем Шевченко в годовщину трагедии в небе над Луганском.
Спикер подтвердил, что подрыв автомобиля Анащенко был спецоперацией украинских сил, поскольку именно этот боевик был ответственен за крушение украинского транспортного самолета.
«Именно этот предатель в июне 2014 года командовал всей ПВО луганских террористов… Государство отомстило. Не сразу, правда, но наказание неизбежно пришло», — подчеркнул Шевченко.
Напомним, внедорожник Олега Анащенко был уничтожен управляемым взрывом 4 февраля 2017 года. В машине находились двое — водитель и пассажир, оба были ликвидированы.
В ликвидации Анащенко террористы обвинили украинских спецназовцев — бойцов 8-го отдельного полка специального назначения Сил специальных операций. Из плена домой майор Сергей Иванчук и старший солдат Иван Деев вернулись по обмену в декабре 2019 года.
Фото Допомога родинам загиблих/Facebook667
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