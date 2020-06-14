«Десна» вслед за «Динамо» забила «Александрии» пять мячей: видео голов матча УПЛ

Спорт

В воскресенье, 14 июня, принципиальным поединком в Александрии завершилась программа 26-го тура чемпионата Украины по футболу (судьба матча «Карпаты» — «Днепр-1» пока не известна из-за вспышки коронавируса во львовском клубе).

Чемпионат Украины. 26-й тур

14 июня (воскресенье)

«Александрия» — «Десна» (Чернигов) — 1:5 (Третьяков, 46 — Филиппов, 29, 79, с пенальти, Калитвинцев, 44, Гитченко, 56, Тотовицкий, 90+6). На 60-й минуте удален Бабогло («Александрия»).

Подопечные Владимира Шарана, одолевшие после возобновления состязаний в УПЛ дома «Зарю» (1:0) и потерпевшие на столичном «Олимпийском» фиаско в матче с «Динамо» (1:5), еще раз убедились в том, что «Десна» для них — неудобный соперник.

В принципиальном противостоянии команд, претендующих на медали чемпионата Украины, «Александрия» не смогла выиграть у команды Александра Рябоконя третий из трех домашних поединков (одна ничья, два поражения).

Более того, на сей раз александрийцев «оглушили» уже в первом тайме, когда сначала лучший бомбардир «Десны» Филиппов шикарным «выстрелом» завершил соло, а затем Калитвинцев ударом со штрафного по замысловатой дуге застал врасплох опытного Панькива.

0:1 Филиппов (29-я мин.)

0:2 Калитвинцев (44-я мин.)

К чести хозяев, один мяч усилиями Третьякова они отыграли уже через 30 секунд после возобновления игры.

1:2 Третьяков (46-я мин.)

Но «Десну» в этот вечер было не остановить. Сначала Гитченко поразил ворота своей бывшей команды — 1:3, а вскоре (уже после того, как хозяева поля остались в меньшинстве) столичный рефери Арановский после просмотра VAR назначил в ворота деморализованной «Александрии» пенальти. Филиппов с «точки» довел свой бомбардирский показатель в сезоне до 15 мячей. Точку же в матче на 90+6-й минуте поставил Тотовицкий — 1:5.

1:3 Гитченко (56-я мин.)

1:4 Филиппов (77-я мин., с пенальти)

1:5 Тотовицкий (90+6-я мин.)

Успех на стадионе «Ника» позволил «Десне» по дополнительным показателям обойти «Зарю» и подняться в турнирной таблице на третье место. А вот «Александрия», проигравшая два последних поединка с общим счетом 2:10, по-прежнему — пятая.

«Колос» (Коваливка) — «Шахтер» (Донецк) — 0:1 (Мораес, 48).

13 июня (суббота)

«Заря» (Луганск) — «Динамо» (Киев) — 1:3 (Юрченко, 54, с пенальти — Буяльский, 71, де Пена, 75, Цыганков, 90+6). На 84-й минуте удален Цвек («Заря»).

«Мариуполь» — «Ворскла» (Полтава) — 1:1 (Топалов, 74 — Якубу, 59). На 90+5-й минуте удален Пердута («Ворскла»).

«Олимпик» (Донецк) — «Львов» — 2:0 (Тейшейра, 53, 84).

Положение команд после 26 туров:

1--6-е места

1. «Шахтер» — 68 очков;

2. «Динамо» — 52;

3. «Десна» — 49;

4. «Заря» — 49;

5. «Александрия» — 43;

6. «Колос» — 26;

7--12-е места

7. «Днепр-1» — 34 (25);

8. «Мариуполь» — 27 (25);

9. «Олимпик» — 23;

10. «Ворскла» — 23 (25);

11. «Львов» — 22;

12. «Карпаты» — 14 (23).

Бомбардиры: 19 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 15 — Александр Филиппов («Десна»), Марлос («Шахтер»); 11 — Богдан Леднев («Заря»); 9 — Тайсон («Шахтер»), Владислав Супряга («Днепр-1»), Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (оба — «Динамо»); 8 — Артем Беседин, Беньямин Вербич (оба — «Динамо»).

В 27-м туре УПЛ сыграют: «Мариуполь» — «Львов», «Ворскла» — «Днепр-1» (19 июня), «Карпаты» — «Олимпик», «Шахтер» — «Александрия» (20 июня), «Десна» — «Заря» (21 июня) и «Динамо» — «Колос» (22 июня).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стали известны сроки восстановления после травмы капитана «Динамо» Сергея Сидорчука.

Фото ФК «Александрия»



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