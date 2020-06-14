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ДТП на Академгородке в Киеве: появились новые детали и фото с места аварии
В Киеве выяснились новые подробности ДТП, где тяжело пострадала инспектор патрульной полиции. Все еще продолжается розыск водителя, сбежавшего с места аварии. Вместе с женщиной-инспектором пришлось госпитализировать и водителя Nissan. Его состояние также тяжелое.
Два дорожных происшествия случились на проспекте Академика Палладина возле конечной станции метро «Академгородок». Экипаж патрульной полиции приехал оформлять ДТП с пострадавшим Nissan и скрывшимся вторым водителем, и тут в стоявшее авто врезался на полном ходу Hyundai. До столкновения водитель Hyundai успел зацепить оказавшиеся рядом Audi, Suzuki и Volkswagen.
От последнего удара Nissan улетел вперед и врезался в полицейскую машину. Как на беду, между двумя транспортными средствами оказались патрульная и водитель Nissan. Оба госпитализированы.
Два ДТП на проспекте Палладина существенно осложнили движение в сторону Пущи-Водицы.
Напомним, в Украине с 12 июня увеличили количество патрульных с приборами TruCAM, чтобы бороться с нарушителями скоростного режима. В Киеве патрулируют восемь крупных улиц и проспектов. Кроме того, запущена система видеофиксации нарушений.
Фото автора45
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