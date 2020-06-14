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Во дворе частного дома под Одессой прогремел взрыв: много пострадавших (фото, видео)
Вечером в воскресенье, 14 июня, в ближнем пригороде Одессы прогремел взрыв. Об этом в полицию сообщили жители села Дачное Беляевского района. Ранее в поселке Краснопавловка Харьковской области от взрыва гранаты погиб мужчина.
По предварительным данным, трое местных жителей в возрасте от 23 до 29 лет принесли домой к одному из них несколько найденных в карьере гранат РГД-5 и начали их разбирать. Во время манипуляций со взрывоопасными предметами произошел взрыв.
«Саперы" — самоучки и две женщины, 1994 и 1949 годов рождения, которые в то время находились рядом с ними во дворе, получили осколочные ранения. Они госпитализированы.
«Сейчас на месте работают взрывотехники и следственно-оперативная группа Усатовского отделения полиции.
«Полицейские изъяли две гранаты. Обстоятельства происшествия устанавливаются, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины», — сообщили в полиции.
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