Украина возобновляет регулярные авиарейсы: новые правила полетов и расписание

Украина

С 15 июня аэропорты Украины начали возвращаться к нормальному режиму работы после карантина. На табло в крупнейших аэропортах уже указаны международные перелеты. Впрочем, руководство авиапредприятий предупреждает, что в графике возможны отмены рейсов: еще не все страны документально, а не на словах подтвердили готовность принимать пассажиров из Украины. Пока точно получено разрешение на пассажирские авиаперелеты в Албанию, Турцию, США, Великобританию (с соблюдением 14-дневной обсервации).

Аэропорт «Борисполь» перешел на работу по новым правилам и перенес все рейсы в терминал D. В график на 15 июня включены дополнительные международные перелеты. Пока не пересмотрено решение о вылетах в Днепр, Харьков и Одессу.

В аэропорту «Киев» вечером 15 июня запланирован один внутренний рейс, международные перелеты ожидаются со вторника, 16 июня.

В Одессе аэропорт пока сосредоточится на рейсах в «Борисполь», а в ночь на 16 июня ожидается вылет в столицу Беларуси.

Аэропорт Львова пока не отправляет пассажиров ни за границу, ни по Украине, то же самое касается аэропортов в Днепре и Харькове.

Напомним, в «Борисполе», как и в других аэропортах, правила обслуживания пассажиров изменились. Провожающих и встречающих не пустят в терминал, документы придется предъявить на контроле в развернутом виде и без обложки. Кроме того, в аэропорту пассажиру могут отказать в регистрации на рейс, если у человека поднимется температура. Все — и сотрудники, и пассажиры — должны находиться в здании терминала в масках либо в респираторах. Защитное средство разрешается снять лишь на паспортном контроле, когда проводится установление личности.

Фото lvivinternationalairport/Facebook

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