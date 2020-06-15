Появились новые фото последствий непогоды на Буковине

Происшествия

На Буковине из-за сильных дождей вышли из берегов реки. Была опасность прорыва дамбы возле села Банилов Вижницкого района. Между поселком Путина и городом Вижница водный поток затопил участок автомобильной дороги.

Пока сохраняется риск повышения уровня воды в реке Черемош и угрозы для дамбы в Вижницком районе. Сотрудники полиции и спасатели патрулируют территорию.

Из-за ожидающегося повышения уровня воды в реке Прут, временно прекращено движение транспорта через мост между двумя районами — Герцаевским и Новоселицким.

Автомобильное сообщение между Путилой и Вижницей уже восстановлено. Дорогу расчистили от камней и принесенных водой веток, воронку на трассе засыпали. Ведется контроль за другими опасными участками в пойме рек и отвод автотранспорта из зоны риска.

Тем временем синоптики предупреждают о новых ливнях. Сильные дожди пройдут в Закарпатской, Тернопольской и Ивано-Франковской области. В зоне риска остаются северо-восточные и юго-восточные области: там ожидаются порывы ветра 15−20 м/с, возможен град.

Фото cv.npu.gov.ua, cvODA/Facebook, Банилів Вижницький Район/Facebook

140

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter