- 08:45 Отец оставил детей в машине на 32-градусной жаре и пошел спать под кондиционером – малыши умерли
- 08:33 Ценой перелома: вратарь спас команду от гола и уехал на «скорой» в больницу
- 08:28 Появились новые фото последствий непогоды на Буковине
- 08:02 Китаю грозит вторая волна коронавируса: Пекин предупредил о высоком риске распространения COVID-19
- 07:46 Украина возобновляет регулярные авиарейсы: новые правила полетов и расписание
- 07:13 Дожди и грозы остаются, жара спадет: синоптики огласили прогноз на ближайшие дни
- 06:46 Влаги нет: озеро Сасык-Сиваш в оккупированном Крыму раньше времени окрасилось в розовый цвет
- 05:10 Землетрясение на востоке Турции: есть раненные и погибшие
- 04:57 Полицейский чудом спас трехлетнего мальчика, выпавшего из машины
- 04:20 Случай на границе: стадо румынских овец и баранов во главе с пастухом вторглись в Украину
- 03:45 Искусственный интеллект против диабета: в США обещают существенно облегчить жизнь диабетикам
- 03:25 В ОАЭ создали концепт будущего города на Марсе
Появились новые фото последствий непогоды на Буковине
На Буковине из-за сильных дождей вышли из берегов реки. Была опасность прорыва дамбы возле села Банилов Вижницкого района. Между поселком Путина и городом Вижница водный поток затопил участок автомобильной дороги.
Пока сохраняется риск повышения уровня воды в реке Черемош и угрозы для дамбы в Вижницком районе. Сотрудники полиции и спасатели патрулируют территорию.
Из-за ожидающегося повышения уровня воды в реке Прут, временно прекращено движение транспорта через мост между двумя районами — Герцаевским и Новоселицким.
Автомобильное сообщение между Путилой и Вижницей уже восстановлено. Дорогу расчистили от камней и принесенных водой веток, воронку на трассе засыпали. Ведется контроль за другими опасными участками в пойме рек и отвод автотранспорта из зоны риска.
Тем временем синоптики предупреждают о новых ливнях. Сильные дожди пройдут в Закарпатской, Тернопольской и Ивано-Франковской области. В зоне риска остаются северо-восточные и юго-восточные области: там ожидаются порывы ветра 15−20 м/с, возможен град.
Фото cv.npu.gov.ua, cvODA/Facebook, Банилів Вижницький Район/Facebook140
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Отец оставил детей в машине на 32-градусной жаре и пошел спать под кондиционером – малыши умерли (фото)
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...