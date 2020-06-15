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Происшествия

Появилось видео с моментом аварии на Академгородке в Киеве, где снесли авто полиции

11:05 15 июня 2020
дтп киев

Страшное ДТП в Киеве в районе Академгородка попало на записи авторегистраторов. На видео зафиксирован момент, когда стоящий поврежденный Nissan ударили сзади, смяли багажник и подтолкнули авто в направлении патрульной машины. Между двумя транспортными средствами в этот момент оказались зажаты женщина-инспектор патрульной полиции и водитель Nissan. Оба получили тяжелые травмы.

На помощь пострадавшим тут же бросились проезжавшие мимо водители. Движение по проспекту Палладина было частично перекрыто.

Напомним, в патрульной полиции Киева рассказали, что их сотрудница получила травму черепа и переломы обеих ног. Водителя Nissan также увезли в больницу с травмами.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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