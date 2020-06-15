Украина

В Украине появится должность префекта: кто это и зачем он нужен

В Украине должны исчезнуть районные и областные госадминистрации, а на смену им надо ввести институт префектов. Монобольшинство в Верховной Раде готовит такие изменения в Конституцию, а проголосовать за реформу планируется через год-полтора. Об этом рассказал в интервью «ФАКТАМ» лидер партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

Депутат считает администрации «советским атавизмом». Вместо политиков во главе областей и районов предлагается поставить юристов с опытом госслужбы.

«В чем отличие от губернаторов? Это не политическая должность, а госслужба, куда попадают по конкурсу. Префектами должны быть люди с юридическим образованием и опытом работы в государственных структурах, понимающие, как функционирует весь государственный механизм», — рассказал Корниенко.

Дискуссия, сколько всего префектов необходимо Украине, пока не закончена. Предполагается, что будет регулярная ротация. «Например, в целом по стране нужно 129 префектов (по количеству укрупненных районов), или 25 (по количеству областей), но цифры еще дискутируются. Формируется кадровый резерв на 300 префектов», — объяснил Корниенко.

Функций префекту предлагается оставить две, но обширные. Он должен координировать вертикаль власти, а также следить за законностью действий местных советов, реагировать на нарушения.

Почему «слуги народа» продвигают идею с укрупнением районов по всей Украине и не приведет ли это к хаосу государственного управления, читайте в интервью Александра Корниенко «Местные выборы станут моментом истины для региональных элит».

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