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Виктор Медведчук обратился с открытым письмом к Владимиру Зеленскому
Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук написал открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому.
В своем обращении оппозиционный политик напомнил главе государства о вызовах, стоящих перед ним. В частности, Медведчук назвал главным для президента прекращение вооруженного конфликта на Донбассе и установление мира в Украине.
«Сегодня на Донбассе продолжают гибнуть и получать ранения военнослужащие и мирные граждане, — говорится в обращении главы политсовета партии. - Этот вооруженный конфликт сдерживает развитие нашей страны, и 70% украинцев называют его ключевой проблемой. Неотвратимо приближается время, когда Вам придется ответить на вопрос: „Чего добился Президент в деле установления мира на востоке Украины?“. И Вы удивитесь, как мало тогда рядом с Вами останется тех, кто сегодня надувает щеки, рассуждая о „переселенцах, представляющих ОРДЛО“, „Будапештском формате“ без России» и прочих умозрительных достижениях украинской дипломатии. Для установления мира есть один реальный инструмент — Минские соглашения. И их надо выполнять".
Вторая проблема, по словам Медведчука, — это тарифы на жилищно-коммунальные услуги.
«Сегодня они просто неподъемные для украинцев. Тарифы раздуты, а цифры взяты с потолка, — сказано в обращении к президенту Зеленскому. - Для отдельных дельцов тарифы стали источником обогащения, а вот для миллионов наших сограждан — причиной нищеты, банальным грабежом народа. Многочисленные инициативы МВФ, направленные на затягивание тарифной удавки, лишь убеждают людей в этом», — написал политик.
По мнению Медведчука, «Президент обязан дать бой многочисленной банде жуликов и мародеров, олигархов, коррумпированных чиновников и международных ростовщиков, которые продолжают наживаться за счет растущей нищеты украинцев».
Обращаясь к президенту, оппозиционный политик сказал: «Вы же русскоязычный человек — не делайте над собой усилий, выдавая себя за другого. Не идите на поводу у „профессиональных патриотов“, иначе окажетесь с ними в одной лодке…» В связи с этим Медведчук призвал Зеленского «прекратить принудительную украинизацию», назвав ее третьим вызовом.
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