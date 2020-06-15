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Из «вождя революции» сделают болгарина: в селе под Одессой придумали, как «спасти» памятник Ленину
«Ленинский синдром» продолжает доминировать в населенных пунктах Болградского района на Одесчине, где не хотят сносить памятники «вождю».
В селе Зализничное Болградского района категорически отказались выполнять Закон «О декоммунизации» и сносить памятник Ленину. Для этого даже готовы «изменить национальность вождя». Такое решение принял сельский совет, на территории которого располагается один из последних монументов Ильичу. Свое волеизъявление они письменно изложили в ответе на запрос организации «Декоммунизация. Украина».
«Относительно памятника было решено сохранить его и решить вопрос о реконструкции в национальную болгарскую личность путем перекраски и добавления национальных атрибутов», — указано в письме.
Вероятнее всего, речь идет о том, чтобы переделать существующий памятник Ленину не в конкретного известного болгарского деятеля, а в обобщенный образ этнического (болгарского) колониста — как символ того, что 200 лет назад этот край заселили балканские переселенцы.
Ранее жители Зализничного выступали против смены советских названий улиц, но в 2016 году глава сельсовета все же переименовал шесть улиц.
«ФАКТЫ» сообщали о том, что в селе Зализничное Болградского района во время карантина решили по-своему исполнить Закон «О декоммунизации» и отреставрировали памятник В. Ленину.
Напомним также, что власть Зализничного, как и еще трех сел этого района, фигурирует в досудебном расследовании по факту наличия памятников Ленину в этих населенных пунктах. Материалы уголовного производства были внесены в единый реестр досудебных расследований по факту нарушения законодательства о запрете использования и пропаганды коммунистической символики. В свете этих событий недавно был демонтирован памятник Ленину в селе Виноградовка.
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