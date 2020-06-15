«Кайфую от того, что делаю»: капитан сборной Украины будет играть в России (фото)

Спорт

37-летний капитан сборной Украины по футзалу вратарь Евгений Иваняк продолжит свою карьеру в России. Опытный голкипер, шесть раз становившийся чемпионом Украины, подписал контракт до 2023 года с клубом «Оргхим» из Нижнего Новгорода.

«Со своей новой командой я впервые познакомился, когда приезжал с армянским клубом «Лео» в 2018 году на «Кубок Чкалова». Тогда меня удивило, насколько клуб, который играет во второй по силе лиге России, по своему развитию и подходу вообще не соответствует месту, где он находится. И когда я пообщался с руководством на предмет дальнейших планов команды, это вызвало большую симпатию у меня.

С того времени я одним глазком, но начал за «Оргхимом» поглядывать. Мне было интересно, как клуб растёт и развивается. И когда я увидел, что услышанные мною слова совпадают с делом, то это вызвало у меня уважение. И когда выпала возможность поучаствовать в развитии клуба, то я долго не раздумывал. Скажу больше — сам искал возможность попасть именно в такую структуру, расти дальше и добиваться больших результатов.

Когда поднимаешься на определённый уровень, хочешь его держать и не отпускать. Это касается и своего состояния, и окружающей действительности. Спорт — своеобразный наркотик, и когда его лишаешься, то пытаешься всеми силами его вернуть и испытывать как можно дольше те чувства и эмоции. Российский чемпионат (атмосфера, залы, уровень команд) на порядок выше, чем в большинстве других стран. Конечно, есть конкуренты, но они минимальны. Поэтому мне хотелось вернуться именно в те края, где очень высокий уровень футзала, и я кайфую от того, что делаю", — приводит слова Иваняка сайт «Футзал Украины».

Отметим, что для капитана сборной Украины это будет не первый опыт выступлений в России — в 2016—2017 годах он уже защищал цвета московской «Дины», дважды став серебряным призером и завоевав Кубок страны.

Евгений Иваняк (в синем) уже выступал в России в 2016-2017 годах

Что касается нового клуба нашего соотечественника, то «Оргхим» по итогам сезона-2019/2020 в высшей лиге (второй по силе дивизион страны) реально претендует на повышение в классе, а в розыгрыше Кубка России дошел до полуфинала, где по сумме двух матчей уступил будущему обладателю трофея — «Норильскому никелю».

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