- 16:58 «Кайфую от того, что делаю»: капитан сборной Украины будет играть в России
- 16:57 Пыталась броситься под поезд: на Житомирщине спасли от жуткой гибели мать с 5-летней дочкой
- 16:45 Били ногой по голове: в сеть попало скандальное видео задержания активиста под судом по делу Стерненко
- 16:29 Екатерину Варнаву исключили из «черного списка» СБУ
- 16:20 Адекватный ответ: в сети показали видео ликвидации склада боеприпасов боевиков
- 16:01 Такого не было 140 лет: в Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд
- 15:59 Умер глава Деснянской РГА Киева Давид Шатиришвили
- 15:58 Минздрав обнародовал список из 50 стран со значительным распространением COVID-19
- 15:45 Из «вождя революции» сделают болгарина: в селе под Одессой придумали, как «спасти» памятник Ленину
- 15:29 Высший антикоррупционный суд вынес первый приговор с тюремным сроком: что об этом известно
- 15:25 Коронавирус подтвердили у депутата Львовского горсовета
- 15:18 В Раде поставили точку в ситуации вокруг ВНО
«Кайфую от того, что делаю»: капитан сборной Украины будет играть в России (фото)
37-летний капитан сборной Украины по футзалу вратарь Евгений Иваняк продолжит свою карьеру в России. Опытный голкипер, шесть раз становившийся чемпионом Украины, подписал контракт до 2023 года с клубом «Оргхим» из Нижнего Новгорода.
«Со своей новой командой я впервые познакомился, когда приезжал с армянским клубом «Лео» в 2018 году на «Кубок Чкалова». Тогда меня удивило, насколько клуб, который играет во второй по силе лиге России, по своему развитию и подходу вообще не соответствует месту, где он находится. И когда я пообщался с руководством на предмет дальнейших планов команды, это вызвало большую симпатию у меня.
С того времени я одним глазком, но начал за «Оргхимом» поглядывать. Мне было интересно, как клуб растёт и развивается. И когда я увидел, что услышанные мною слова совпадают с делом, то это вызвало у меня уважение. И когда выпала возможность поучаствовать в развитии клуба, то я долго не раздумывал. Скажу больше — сам искал возможность попасть именно в такую структуру, расти дальше и добиваться больших результатов.
Когда поднимаешься на определённый уровень, хочешь его держать и не отпускать. Это касается и своего состояния, и окружающей действительности. Спорт — своеобразный наркотик, и когда его лишаешься, то пытаешься всеми силами его вернуть и испытывать как можно дольше те чувства и эмоции. Российский чемпионат (атмосфера, залы, уровень команд) на порядок выше, чем в большинстве других стран. Конечно, есть конкуренты, но они минимальны. Поэтому мне хотелось вернуться именно в те края, где очень высокий уровень футзала, и я кайфую от того, что делаю", — приводит слова Иваняка сайт «Футзал Украины».
Отметим, что для капитана сборной Украины это будет не первый опыт выступлений в России — в 2016—2017 годах он уже защищал цвета московской «Дины», дважды став серебряным призером и завоевав Кубок страны.
Что касается нового клуба нашего соотечественника, то «Оргхим» по итогам сезона-2019/2020 в высшей лиге (второй по силе дивизион страны) реально претендует на повышение в классе, а в розыгрыше Кубка России дошел до полуфинала, где по сумме двух матчей уступил будущему обладателю трофея — «Норильскому никелю».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лучшая баскетболистка Украины Алина Ягупова будет выступать за «Динамо» из Новосибирска.5
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Били ногой по голове: в сеть попало скандальное видео задержания активиста под судом по делу Стерненко
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?