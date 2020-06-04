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Спорт

Капитан сборной Украины продолжит карьеру в России (фото)

14:10 4 июня 2020
Алина Ягупова

Лучшая баскетболистка Украины и капитан национальной сборной страны Алина Ягупова будет выступать в чемпионате России. Наша соотечественница, признанная в составе турецкого «Фенербахче» лучшим игроком досрочно завершившегося сезона в женской Евролиге, подпишет контракт с «Динамо» из Новосибирска.

Примечательно, что в составе новой команды Ягуповой уже выступает другая наша соотечественница Людмила Науменко. Девушки уже выступали вместе за французский «Лилль», с которым в 2017 году стали чемпионками Франции, а в прошлом сезоне защищали цвета турецкого клуба «Чукурова».

Ягупова выступала вместе с Науменко во Франции и Турции. На очереди Россия?

Отметим, что новосибирское «Динамо» на момент остановки чемпионата России занимал в турнирной таблице шестое место (из 10-ти команд), отставая на одно очко от зоны этапа победителей, который позволит продолжить борьбу за медали.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинская гандболистка Дарья Стаценко, выступающая за «Динамо-Синара», решила принять гражданство России.

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