Греция открылась для иностранных туристов: что их ждет

Мир

Аэропорты в Афинах и Салониках (Греция) 15 июня открылись для граждан ЕС и граждан третьих стран, прибывающих в страну с туристической целью. Напомним, с этой же даты летать за границу начали и украинские авиакомпании.

Как сообщает Европейская правда со ссылкой на местное издание Ekathimerini, прибывающих делят на две категории в зависимости от страны. Так, прибывающие из стран, которые Агентство по безопасности полетов (EASA) считает опасными в связи с распространением коронавируса, должны будут сдать тест. В случае, если тест даст отрицательный результат, они подлежат обязательному карантину на 7 дней, а те, чей тест будет положительным, должны провести 14 дней в обсервации.

К странам с низким уровнем риска отнесены Албания, Китай, Австралия, Япония, Израиль, Ливан, Черногория, Новая Зеландия, Северная Македония, Сербия и Южная Корея. Поскольку Украина в этот список не вошла, сограждане по прилету также должны будут сдавать тест и проходить карантин.

Также они не смогут прилететь в Грецию, а затем отправиться в другую европейскую страну.

Уже с 1 июля международные рейсы начнут принимать все аэропорты Греции, и тогда путешественники будут проходить только выборочные проверки по прибытию.

Напомним, МОЗ Украины сформировал собственный список 50 стран, которые по показателям заболеваемости COVID-19 отнесены к так называемой «красной» зоне. В перечень, составленный в рамках возобновления международного авиасообщения, попали страны с эпидемиологической ситуацией, которая выглядит хуже, чем в Украине.

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