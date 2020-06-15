26.63 / 26.85 29.72 / 30.20
Киев: +26
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Минздрав обнародовал список из 50 стран со значительным распространением COVID-19

15:58 15 июня 2020
Минздрав обнародовал список из 50 стран со значительным распространением COVID-19

Министерство здравоохранения сформировало список 50 стран, которые по показателям заболеваемости COVID-19 отнесены к так называемой «красной» зоне.

В перечень, составленный в рамках возобновления международного авиасообщения, и размещенный на сайте МОЗ, попали страны с эпидемиологической ситуацией, которая выглядит хуже, чем в Украине. Главным показателем для отбора стран является количество активных заболеваний на 100 тыс. населения. В «красную зону» попали страны, в которых указанный показатель превышает цифру 40.

Возглавляет «красный» список Катар, также в ТОП-5 попали Великобритания и США, в ТОП-30 — Беларусь и Россия, в ТОП-50 — Канада, Италия и Франция.

В соответствии с решением Кабмина, граждане, которые прибудут из стран, отнесенных к «красной» зоне, должны проходить самоизоляцию или самообсервацию, тогда как иностранцы, которые будут прилетать из стран «зеленой» зоны, под это требование не подпадают.

Напомним, Украина возобновила внутреннее авиационное сообщение с 5 июня, международное авиасообщение — с 15 июня.

328

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Киев

Такого не было 140 лет: в Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд

пожар на Михайловской, 22

В горящей квартире, откуда нагишом выпрыгнул немец, нашли зарезанную украинку

Давид Шатиришвили

Умер глава Деснянской РГА Киева Давид Шатиришвили

Минздрав обнародовал список из 50 стран со значительным распространением COVID-19

Минздрав обнародовал список из 50 стран со значительным распространением COVID-19

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер