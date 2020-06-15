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Минздрав обнародовал список из 50 стран со значительным распространением COVID-19
Министерство здравоохранения сформировало список 50 стран, которые по показателям заболеваемости COVID-19 отнесены к так называемой «красной» зоне.
В перечень, составленный в рамках возобновления международного авиасообщения, и размещенный на сайте МОЗ, попали страны с эпидемиологической ситуацией, которая выглядит хуже, чем в Украине. Главным показателем для отбора стран является количество активных заболеваний на 100 тыс. населения. В «красную зону» попали страны, в которых указанный показатель превышает цифру 40.
Возглавляет «красный» список Катар, также в ТОП-5 попали Великобритания и США, в ТОП-30 — Беларусь и Россия, в ТОП-50 — Канада, Италия и Франция.
В соответствии с решением Кабмина, граждане, которые прибудут из стран, отнесенных к «красной» зоне, должны проходить самоизоляцию или самообсервацию, тогда как иностранцы, которые будут прилетать из стран «зеленой» зоны, под это требование не подпадают.
Напомним, Украина возобновила внутреннее авиационное сообщение с 5 июня, международное авиасообщение — с 15 июня.328
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