Происшествия

Под Одессой мужчина раскопал могилу солдата Второй мировой войны, чтобы снять с него ордена

Перед судом предстал житель Захарьевского района Одесской области. Нигде не работающий уроженец села Каменка Беляевского района решил «заработать на хлеб», завладев чужим имуществом. У него возникла идея «поживиться на покойниках», а точнее, на умерших ветеранах боевых действий и военнослужащих. Словом, на тех, кого нередко хоронят со всеми воинскими почестями, в форме и с наградами.

Злоумышленник приехал на кладбище, изучил надписи на могилах и принялся за дело. Вооружившись штыковой лопатой, раскопал могилу воина Второй мировой войны, которого похоронили в форме и с наградами.

Как позже констатировали следователи, «убедившись в том, что его преступные действия остаются незамеченными для окружающих, он раскопал могилу, а памятник перенес, чтобы не мешал, и поставил на соседнюю могилу».

По факту совершения акта вандализма было открыто уголовное производство по статье «Надругательство над могилой» (ч. 1 ст. 297 УК Украины). Правда, «расхититель гробниц» сумел договориться с родственниками покойного и заключить с ними соглашение о примирении. Тем самым он значительно облегчил свою дальнейшую участь, притом совершенно законно: подобная процедура предусмотрена ст. 471 УПК Украины. Во всяком случае, суд принял во внимание все обстоятельства и утвердил это соглашение — между обвиняемым и потерпевшей стороной.

В итоге суд признал мужчину виновным и приговорил к двум годам лишения свободы. Однако отложил срок отбытия наказания на два года. Это означает, что определен испытательный срок — до первого серьезного нарушения.

Пока же «любитель наград» обязан являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, сообщать об изменении места жительства и работы, не выезжать за пределы Украины без согласования с правоохранителями.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, в Ровенской области дикой выходкой на кладбище отличились подростки: они устроили танцы на могилах.

А в Харьковской области, в Змиевском районе, недавно дети разгромили на кладбище 13 могил.

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