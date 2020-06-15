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Происшествия

В Одессе спецназ взял штурмом квартиру мужчины, который едва не зарезал человека на улице (видео)

21:36 15 июня 2020
задержанный

В понедельник, 15 июня, в Суворовском районе Одессы полицейский спецназ взял штурмом квартиру в жилой многоэтажке. Оттуда силой «изъяли» злоумышленника, который ранее на пересечении улиц Марсельской и Керченской при очевидцах нанес местному жителю ножевое ранение в сердце. Напомним, в Киеве спецназ штурмом взял квартиру, в которой забаррикадировались два десятка людей в масках.

О ЧП правоохранителям сообщили случайные прохожие.

По словам очевидцев, между мужчинами произошла ссора, во время которой один ударил другого ножом в грудь и скрылся на автомобиле в неизвестном направлении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность и местонахождение правонарушителя были установлены за несколько часов. Спецназ штурмом взял его квартиру. Нападавшим оказался 54-летний одессит.

«Никаких объяснений по поводу своего поступка задержанный пока не дает», — заявили в полиции.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи решают вопрос о сообщении ему подозрения в покушении на убийство по ч.2 ст. 5 и ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Что касается пострадавшего, то он доставлен в больницу со сквозным ранением сердца.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Черновицкой области со стрельбой задержали злоумышленника-иностранца, который устроил разбойное нападение на частный дом.

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