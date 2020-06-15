Происшествия

Toyota вылетела с дороги и сбила двух пешеходов в Одессе: фото и видео происшествия

Вечером в понедельник, 15 июня, в Киевском районе Одессы произошло ДТП. На улице Академика Королева, что в одном из крупнейших жилых массивов города — Таировском, Toyota вылетела с мостовой на тротуар, снесла ограждение и сбила двух пешеходов. Ранее в Одессе машина сбила детей, переходивших дорогу на зеленый свет.

По словам очевидцев, авария случилась возле дома № 33, рядом с универсамом «Точка», рядом с которым расположена детская площадка. Люди говорят, что якобы пассажир, находившийся рядом с водителем, «выкручивал руль», стремясь «смягчить последствия». Однако это не совсем ему удалось: «японец» столкнулся с автомобилем Daewoo, после чего продолжил движение, выехал за пределы проезжей части и сбил пешеходов.

В результате аварии госпитализировали 48-летнего водителя Toyota и 32-летнего пешехода. Также на месте происшествия медики осмотрели второго пешехода — женщину (по некоторым данным, она беременна), которая от медицинской помощи отказалась и пассажира автомобиля.

Как уточнили в региональном главке Нацполиции, по предварительной информации, водителю Toyota за рулем стало плохо. Есть подозрение на инсульт.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Киеве во время оформления ДТП в районе метро «Академгородок» серьезно пострадала полицейская. Женщину-инспектора патрульной полиции зажало между двумя авто.

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