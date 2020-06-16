Происшествия

Во вторник, 16 июня, в Одессе близкие, друзья и знакомые проводили в последний путь спортсменку, мастера спорта по легкой атлетике Екатерину Катющеву, которая скончалась два дня назад в реанимации областной клинической больницы. Увы, медикам не удалось спасти жизнь 32-летней Екатерины, ставшей жертвой ультрамарофона под Одессой.

Прощание с достаточно известной спортсменкой прошло рядом с моргом названной больницы, по улице Давида Ойстраха, 28. Место и время этой скорбной церемонии не афишировались. Возможно, потому присутствовало всего несколько десятков человек.

Как стало известно журналистам, изначально была распространена информация о том, что гроб будет закрытый «из-за состояния тела» (?), но из морга бегунью вынесли в открытом белом гробу. Его установили в белый, с черной поперечной полосой катафалк, который увез в вечность члена сборной Украины. Похоронят ее в родном селе Адамовка Белгород-Днестровского района.

Эта ужасная трагедия с молодой, крепкой девушкой оставляет множество вопросов. Как и организация марафона «Ультра-Трейл Куяльник», в котором она приняла участие.

Напомним, трагический инцидент произошел 13 июня в пригороде Одессы, на знаменитом курорте Куяльник. Дистанция «Ультра-Трейл Куяльник» — 42,195 мили (чуть более 67 километров), на преодоление отведено 14 часов. На сайте мероприятия указывается, что «маршрут сертифицирован ITRA — международной ассоциацией Trail Running и имеет категорию Trail Ultra Medium (M). Каждый участник после прохождения дистанции получает квалификационные баллы по международным стандартам». Также там сообщается, что «маршрут уникален», поскольку он проходит по «сказочному ландшафту вокруг пустынного лимана Куяльник, который расположен в трех километрах к северо-западу от побережья Одесского залива Черного моря. Трасса проложена на северо-западном побережье Одесского залива, вдоль соленого лимана в самой низкой точке Украины: минус 5 метров от уровня моря, и не имеет аналогов в Украине и в мире».

Стоимость регистрации участника — 799 гривен. Отдельным пунктом оговорено: «ответственность за состояние своего здоровья несут сами участники». Также перед стартом марафонцы предоставляют организаторам расписку, подтверждающую их состояние здоровья.

Как отмечают друзья и знакомые Кати, они никогда не слышали от нее жалоб на самочувствие. «Напротив, она — это сам живчик! Всегда жизнерадостная, неунывающая! Что до спортивных состязаний, то это просто была ее стихия…» — говорят те, кто хорошо знал девушку.

Действительно, в кругу спортсменов у нее было прозвище Железная Леди. И не напрасно: она обладатель почетного звания «Железный человек — 2019», которое завоевала на соответствующих соревнованиях. Помимо того, Екатерина стала первой в истории Одессы девушкой, пробежавшей 100- километровую дистанцию. Преодолеть ее Катерине удалось за 17 часов и 14 минут.

Также известно, что Катющева, в частности, была мастером спорта по легкой атлетике, членом сборной Украины по 24-часовому бегу с результатом 201 км, многократной участницей ультрамарафонов на 50−100 км…

В обычной, неспортивной жизни девушка являлась основателем платформы по продаже книг в Instagram «Книги Украина». На страничку подписались 16,1 тыс. человек. А вот в трейле на 67 километров участвовала впервые. Она исчезла за 10 километров до финиша, на самом сложном, холмистом участке трассы. Ее пропажу обнаружила другая участница марафона, бежавшая сразу за Екатериной.

«Не обнаружив ее на финише, друзья подняли на уши все небезразличное беговое движение из Одессы, сделали максимальные усилия по привлечению СМИ, полиции и сами включились в поиски бегуньи», — говорилось в сообщении Odessa Marathon, которое сейчас удалено. Почему-то… И это не единственное «почему».

Как утверждает один из организаторов «Ультра-Трейл Куяльник» Василий Мамотенко, ультрамарафон — экстремальный забег и все участники это прекрасно понимают. «Жара — не повод отменять марафон, — сказал он. — Да и в этом году было не жарче, чем в прошлом. За 5 лет нашего марафона это первый несчастный случай».

Он также заявил журналистам: «Есть множество факторов, которые могли повлиять на сложившуюся ситуацию. Мне кажется, у Кати были большие нагрузки до марафона. Мы ведь не можем проверить каждого участника непосредственно перед забегом. Вся организация забега была под контролем, мы просто не смогли ее вовремя найти, она далеко отошла от маршрута, что и затруднило поиски. Мы сделали все, что смогли…»

А вот опытный Константин Божко, директор KM Running club, не первый год занимающийся тренировками любителей бега и подготовкой спортсменов к марафонским и ультрамарафонским дистанциям, считает, что Катя была вполне подготовленной спортсменкой. Другое дело — организация подобных состязаний.

Как утверждает Божко, обычное требование для участников таких марафонов за рубежом, где они довольно популярны: без медицинского заключения (после проведения полного обследования, включающего кардиограмму под нагрузкой и УЗИ сердца) к соревнованиям не допускают. Специалист подчеркивает: в Украине такой практики, увы, нет. У нас участники перед забегом подписывают заявление, в котором сказано, что ответственность за свою жизнь они берут на себя. Иными словами: никто ни за кого не отвечает. Что, собственно, наглядно продемонстрировала эта ужасающая трагедия.

Напомним, по факту смерти 32-летней Екатерины Катющевой открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство с пометкой «несчастный случай»).

Следует понимать, что все случившееся — это тоже, наверное, несчастный случай…

Напомним, Катющева пропала во время ультрамарафона и ее поиски продолжались 8 часов. Спортсменку нашли в бессознательном состоянии. Екатерина получила тепловой удар. Позже выяснилось, что у нее произошел инсульт. Молодая женщина умерла в больнице.

Фото из Fecebook и odessa. online

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