Происшествия

В Северодонецке Луганской области произошел вопиющий случай: полицейский выбросил с балкона четвертого этажа свою жену. Это произошло на глазах у их годовалой дочки. 27-летняя Дарья Конева выжила и сейчас с тяжелыми травмами находится в больнице. Поговорив с родными пострадавшей, «ФАКТЫ» выяснили, что полицейский уже не раз поднимал на жену руку и она несколько раз выгоняла его из дома. Подробности страшного ЧП и того, что ему предшествовало, рассказала сестра Дарьи Оксана. (Ранее в Белой Церкви под Киевом мужчина выбросил из окна квартиры 5-летнего мальчика.)

— Это произошло в ночь на 9 июня, — рассказала «ФАКТАМ» Оксана. — Первые два дня Даша находилась в реанимации, и врачи не давали никаких прогнозов. Позже ее состояние немного улучшилось, и сестру перевели в отделение травматологии. Даша пока не встает. У нее поломаны ребра, пробито легкое, в двух местах поломана рука. Ей сделали две операции, вправили ключицу. Сейчас продолжают обследовать легкие и позвоночник. К счастью, Даша чувствует ноги, может ими пошевелить. Это дает надежду, что она будет ходить.

— Даша помнит, что произошло?

— Да, она все время была в сознании. Даже после того, как этот изверг выбросил ее с балкона. В тот вечер они сильно поссорились. Накануне они были в кафе. Потом заехали к его родителям, которым отдавали годовалую Дианочку. Забрали ребенка и вернулись домой. Дома Даша стала укладывать ребенка спать. А ее мужу захотелось, как говорится, продолжения банкета. Он взял бутылку, заявил, что хочет выпить… Даша сказала что-то вроде: «Хватит пить». Напомнила, что и так дала ему последний шанс. Он начал кричать, закатил скандал… В результате заявил ей: «Если не заткнешься, я тебя из окна выкину!» Даша, естественно, не поверила. Сказала ему: «Попробуй». А он взял и сделал это. Даша помнит, как она летела вниз. Сестра говорит, что эти доли секунды показались ей вечностью. «Я летела вниз и понимала, что сейчас умру, — рассказала Даша. — Успела подумать о дочке, о том, что она сейчас плачет…» Даша порвала две бельевые веревки, за которые пыталась ухватиться. Потом она упала на козырек над первым этажом. Пробила этот козырек рукой. Видимо, в тот момент она и сломала руку. После чего козырек рухнул, и Даша опять полетела вниз. Упала на куст, что ее и спасло. В нескольких метрах от этого куста был пенек. Если бы сестра на него налетела, она бы вряд ли осталась жива…

27-летняя Дарья Конева выжила и сейчас с тяжелыми травмами находится в больнице

Даша помнит, как очнулась на земле.

«Удивилась, что жива, — рассказала сестра. — Почувствовала сильную боль в руке. Ей было тяжело дышать, она начала хрипеть… Тут прибежала соседка. Даша сказала ей: «Помогите! Меня муж выбросил с балкона. Он сейчас придет и добьет меня!»

Муж действительно вышел во двор, но не сразу. Он появился, когда там было уже несколько соседей. Все они дали показания полиции. Я тоже разговаривала с тремя соседками. Когда одна из них хотела вызвать «скорую», Дашин муж сказал: «Никуда не звоните. Я сначала должен позвонить папе». По словам соседки, он действительно набрал своего отца и сказал: «Приезжай. Тут Даша выпала с балкона. Она будет говорить, что это я ее выкинул». Когда приехала полиция, он, по словам соседей, сразу к ним подошел со словами: «Мужики, я свой! Все в порядке». И стал говорить им, что Даша неадекватная, что она сама упала… А когда подъехала «скорая» и врачи спросили, где пострадавшая, он равнодушно махнул рукой: «Вон там посмотрите, в кустах».

Дашин муж

Соседка тем временем просила Дашу вспомнить телефон кого-то из родственников, чтобы сообщить им о случившемся. Даша назвала телефон отца. Наш папа болен, ему нельзя волноваться. Узнав, что Дашу выбросили с балкона, он за 12 минут приехал из деревни, которая находится в 30 километрах от Северодонецка. В тот момент никто не мог сказать, выживет сестра или нет.

— Вы говорили, что Даша давала мужу последний шанс. Что вы имеете в виду?

— У них давно были проблемы. Они не раз расставались. Этой зимой сестра даже подавала на развод, но потом забрала заявление. Они вместе пять лет. Первые несколько лет было еще более или менее, а потом он стал поднимать на Дашу руку. Она не раз показывала мне синяки, следы побоев… А в последнее время я раз в два месяца стабильно приезжала к ней среди ночи после того, как она звонила мне, плача. Просила меня и моего мужа побыть рядом. «При вас он меня не тронет, — говорила. — Нужно подождать, пока он успокоится». Чаще всего, когда мы приезжали, он куда-то уходил — или к родителям, или к другу. Потом возвращался, умолял Дашу его простить. Она прощала. Мне кажется, она его боялась… И в то же время не хотела оставлять дочку без отца. Этот «последний шанс» она давала ему неоднократно. В начале мая, накануне дня рождения дочки, он клялся Даше, что изменился и больше пальцем ее не тронет. Я тогда просила ее подумать и не возобновлять эти отношения. Уже было понятно, что он никогда не изменится. Но Даша опять ему поверила…

Даша с дочкой

— Он злоупотреблял алкоголем?

— Он любил выпить, но бил Дашу не только когда был пьяным. Он жестокий человек. И уверен в своей безнаказанности. Считает, что, раз он работает в полиции (он сержант Северодонецкого управления полиции), у него в городе все схвачено. Возможно, так и есть. Потому что он до сих пор не под стражей.

«ФАКТЫ» обратились по этому поводу в территориальное управление ГБР в Краматорске, где расследуют инцидент. Там нам сообщили, что расследование ведется по статьям Уголовного кодекса «Покушение на убийство» и «Умышленное убийство». Но подозрение полицейскому пока не предъявлено.

— Сейчас идут следственные действия, — сказали «ФАКТАМ» в территориальном управлении ГБР. — Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Когда доказательств будет достаточно, будет предъявлено и подозрение.

Мы пытались связаться и с полицейским, но его телефон отключен, а его адвокат пока не берет трубку. «ФАКТЫ» будут следить за развитием событий.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о трагедии в Кременчуге на Полтавщине. Там муж, не желавший разводиться с женой, сжег ее заживо прямо в магазине, где она работала продавцом.

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