Происшествия

Во вторник, 15 июня, Измаильский горрайонный суд приговорил к пожизненному заключению жестокого убийцу. Дело слушала коллегия присяжных. Случай особенный: не только совершено жесточайшее двойное убийство, но и наказание преступнику выносили дважды, оба раза — пожизненное заключение. (Ранее в Днепре такой же приговор суд вынес в отношении 19-летнего парня, который зарезал соседа и его маленького сына, а также тяжело ранил супругу погибшего.)

Трагедия произошла в сентябре 2016 года городе Болграде Одесской области. Во время застолья по случаю дня рождения между хозяином жилища и одним из приглашенных вспыхнул конфликт на бытовой почве. 25-летний «гость» сперва покинул праздник и… направился в полицию, где накатал жалобу на своего обидчика Затем, когда остальные приглашенные разошлись, вернулся и через открытое окно пробрался в дом. Схватив на кухне нож, он убил спавших супругов (39 и 37 лет), нанеся им три десятка проникающих ранений. Также попытался убить их детей…

16-летнего сына погибших госпитализировали в больницу с резаными ранами лица, шеи и правой лопатки. Туда же поместили и их семилетнюю дочь с ранениями лица, позвоночника, шеи и обеих рук.

Озверевший «гость» не убил их только благодаря тому, что юноша сумел вырваться и, израненный, истекавший кровью, стал звать на помощь. Медикам пришлось приложить немало усилий, чтобы спасти жизни ребят. Опеку над детьми оформила их бабушка, которая тоже признана потерпевшей.

Работники полиции установили личность преступника. Им оказался 25-летний ранее судимый местный житель. Позже он был задержан и признался в содеянном. А вот потом резко «пошел в отказ». Стремился повести следователей в ложном направлении. Но не удалось, всё было доказано.

В декабре 2017 года Арцизский районный суд Одесской области приговорил его к пожизненному заключению (к слову, тогда в суде он своей вины не отрицал). Его адвокаты обжаловали этот вердикт и с учетом нескольких незначительных процессуальных нарушений (например, что их подзащитного не проинформировали должным образом о праве на суд присяжных) сумели добиться отмены приговора.

Дело направили на новое рассмотрение, а подсудимый ходатайствовал о том, чтобы его рассматривал суд присяжных. Чем, собственно, и занималась с февраля минувшего года вышеупомянутая коллегия Измаильского суда под председательством Юрия Волкова.

Несмотря на неопровержимые доказательства, конкретные показания свидетелей, подсудимый так и не раскаялся, не попросил прощения у потерпевших. Показательно и то, что родители подсудимого категорически отказались от участия в судебном процессе.

«Болградский мясник» — так прозвали его земляки — признан виновным и повторно приговорен к максимально возможной мере наказания — пожизненному заключению.

Суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей Светланы Шевченко (бабушка детей, мать убитой), которая взяла опеку над осиротевшими внуками. Суд постановил взыскать с осужденного 46 тыс. гривен в качестве материального ущерба, а также ежемесячную компенсацию в сумме 3 252 гривен на содержание несовершеннолетней дочери убитых, Анастасии, — с момента совершения им преступления и до достижения ею совершеннолетия. Также он должен выплатить 200 тыс. гривен морального ущерба пострадавшей девочке и еще столько же — семье убитых.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о страшном убийстве на Буковине. Мужчина зарезал жену, затем воткнул себе нож в сердце. И все это на глазах у 7-летней дочки.

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