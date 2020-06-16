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Ребров завоевал седьмой трофей в тренерской карьере (фото)
Экс-наставник киевского «Динамо» Сергей Ребров, чей маленький сын недавно устроил «беспорядки» на стадионе, завоевал свой седьмой трофей в шестилетней тренерской карьере. Руководимый 46-летним украинским специалистом «Ференцварош» за три тура до финиша стал недосягаемым для соперников и второй год подряд и 31-й раз в истории стал чемпионом Венгрии (до прихода украинца будапештцы выиграли всего один титул за 14 лет!).
В поединке 30-го тура команда Реброва обыграла в гостях обладателя Кубка страны «Гонвед» — 2:0 и стала недосягаемой для главного конкурента — «Фехервара», цвета которого защищает кандидат в сборную Украины Иван Петряк.
Золотые медали венгерского первенства получат украинские полузащитники Александр Зубков и Игорь Харатин. Отметим, что в текущем сезоне Зубков в 24 поединках чемпионата страны забил девять мячей, а Харатин в 28 встречах отличился один раз.
Игорь Харатин и Александр Зубков
Напомним, что у руля киевского «Динамо» Сергей Ребров по два раза побеждал в чемпионате и Кубке Украины, а также выигрывал Суперкубок страны. Кроме того, он стал вице-чемпионом Саудовской Аравии с «Аль-Ахли».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Сергей Ребров согласился возглавить турецкий «Фенербахче».
Фото ФК «Ференцварош»95
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