Ребров завоевал седьмой трофей в тренерской карьере (фото)

Спорт

Экс-наставник киевского «Динамо» Сергей Ребров, чей маленький сын недавно устроил «беспорядки» на стадионе, завоевал свой седьмой трофей в шестилетней тренерской карьере. Руководимый 46-летним украинским специалистом «Ференцварош» за три тура до финиша стал недосягаемым для соперников и второй год подряд и 31-й раз в истории стал чемпионом Венгрии (до прихода украинца будапештцы выиграли всего один титул за 14 лет!).

В поединке 30-го тура команда Реброва обыграла в гостях обладателя Кубка страны «Гонвед» — 2:0 и стала недосягаемой для главного конкурента — «Фехервара», цвета которого защищает кандидат в сборную Украины Иван Петряк.

Золотые медали венгерского первенства получат украинские полузащитники Александр Зубков и Игорь Харатин. Отметим, что в текущем сезоне Зубков в 24 поединках чемпионата страны забил девять мячей, а Харатин в 28 встречах отличился один раз.

Игорь Харатин и Александр Зубков

Напомним, что у руля киевского «Динамо» Сергей Ребров по два раза побеждал в чемпионате и Кубке Украины, а также выигрывал Суперкубок страны. Кроме того, он стал вице-чемпионом Саудовской Аравии с «Аль-Ахли».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Сергей Ребров согласился возглавить турецкий «Фенербахче».

Фото ФК «Ференцварош»

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