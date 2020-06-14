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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 1993
Скульптор: José Puche
Размер: 31×20 cm
Лимитированная серия 1500 изделий
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
На картинах знаменитой художницы Татьяны Яблонский, день памяти которой отмечается сегодня, выросло не одно поколение людей. И не только, кстати, советских. Хотя признание и в нашей стране, и за рубежом, она получило, естественно, в советское время. Её легендарная картина «Хлеб» прежде, чем занять постоянное место в Третьяковской галерее, сначала получила Государственную премию СССР, а затем была признана одной из лучших на биеннале в Венеции. Репродукции ее картин — «Утро», «Перед стартом», «Лён», тот же «Хлеб» — в пору моей юности украшали страницы школьных учебников, висели в холлах городских кинотеатров и в залах сельских Домов культуры. Они подкупали своей обыденностью и добротой, они были светлыми и жизнерадостными на фоне той непростой жизни, в которой мы мирились с неудобствами коммунальных квартир, дефицитом самых необходимых вещей и продуктов и слабо верили в скорое наступление коммунизма со всеми его обещанными нам благами.
У Татьяны Яблонский всё в жизни складывалось так, как она, собственно говоря, и мечтала. Ещё в детстве, провожая взглядом падавшие звёзды, она, по собственному признанию, всякий раз загадывала одно и то же желание — стать художницей. И художницей она таки стала. Да ещё какой — всемирно известной! Она родилась в Смоленске, но практически всю жизнь провела в Киеве. Тут закончила художественный институт, тут написала свои лучшие картины, тут родила своих дочерей, ставших, как и мама, художницами. Тут же в свой последний день нарисовала яркий жизнерадостный букет летних колокольчиков…
Кстати, многое в ее жизни было поистине невероятным. Взять хотя бы картину «Утро», написанную в 1954 году и изображавшую худенькую девочку, раскинувшую руки на фоне открытой балконной двери в светлой киевской квартире на улице Красноармейской. Этот светлый, чистый образ её юной дочери Лены так запал в душу юноши, проживавшего тогда в далеком Казахстане (!), что вырезанную из журнала репродукцию он повесил на стене со словами «Вот бы мне такую жену!» И через какое-то время, приехав учиться в Московское художественно-промышленное училище, встретил там девочку Лену из Киева — и навсегда связал свою жизнь с её жизнью!
В последние годы, после перенесённых один за другим инфаркта и инсульта, когда правая рука стала совсем уже нерабочей, Татьяна Яблонская научилась рисовать левой. Картины ею в то время были написаны уже не маслом, а пастелью — цветными мелками. Эта техника требовала меньше физических усилий. Но картины по-прежнему оставались такими же светлыми и жизнерадостными, как и прежде. Она работала с утра до вечера. При этом любила приговаривать: «Вдохновения не нужно ждать. За ним нужно гоняться с палкой…»
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...