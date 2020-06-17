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Четыре малышки сгорели заживо: под Одессой вынесен приговор матерям, оставившим детей без присмотра
Во время пожара в частном жилом доме в селе Черное Окнянского района Одесской области 1 июля 2019 года погибли четыре девочки — 2017-го и 2018 годов рождения. Как выяснили спасатели, дети были из разных семей, по две малышки из каждой.
Матери, одной из которых 19 лет, а другой 23 года, на момент пожара дома отсутствовали. Обеих мамочек нашли в состоянии алкогольного опьянения. Позже у одной из них выявили 1,5 промилле в крови…
2 июля объявили в районе днем траура: отменили все развлекательные мероприятия, приспустили государственные флаги на зданиях.
Президент Украины Владимир Зеленский тогда поручил руководителю Одесской ОГА расследовать пожар и гибель четырех детей. «Одна из первых задач для нового главы Одесской ОГА — взять под личный контроль выяснение причин этой трагедии, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем», — процитировал Зеленского Офис президента.
Открыли уголовное производство, расследовали, материалы направили в суд. Сейчас вынесен приговор. В ходе досудебного расследования и судебного слушания выяснилось, что обе горе-мамочки в день трагедии напились. Одна из них приехала вместе с двумя маленькими дочерьми в гости к друзьям. Оставив детей на выпившую подругу, у которой также были две малышки, она отправилась гулять со своим братом. Подруга же также ушла из дому, оставив детей без присмотра. Всех деток уложили спать. Под утро произошел пожар и четыре девочки погибли.
Старшей дочери 19-летней мамы было 2 года, а младшей — 5 месяцев…
В суде обе горе-матери полностью признали свою вину и подтвердили обстоятельства, изложенные в обвинительном акте. Одна из них сказала, что до дома брата так и не дошла, поскольку из-за обилия выпитого алкоголя уснула в посадке.
«Проснувшись утром, решила вернуться домой. Подходя к жилищу, увидела пожар. Пыталась войти в помещение, разбила окна, чтобы спасти детей, но это не удалось, поскольку пламя было очень сильным. После неудачных попыток потушить огонь вызывала полицию, медицинскую помощь и пожарных…» — поведала мамаша погибших деток.
При назначении наказания второй фигурантке дела суд учел степень тяжести совершенного ею преступления, которое относится к категории средней тяжести, личность виновной, которая положительно характеризуется по месту жительства, и ее молодой возраст.
«Также к обстоятельствам, смягчающим наказание, суд относит чистосердечное раскаяние, заключающееся в критической оценке обвиняемой своего преступного поведения путем признания вины и готовности нести уголовную ответственность, а также, что она впервые привлекается к уголовной ответственности», — указано в тексте приговора.
В итоге обе подсудимые признаны виновными и им определено наказание в виде трех лет лишения свободы (каждой) с испытательным двухгодичным сроком.
Их также обязали периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, сообщать об изменении места жительства, не выезжать за пределы Украины без согласования с правоохранителями. В случае неисполнения осужденными принятых на себя обязательств приговор может быть пересмотрен.
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