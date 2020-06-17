«Минай» — «Динамо»: онлайн-видеотрансляция матча 1/2 финала Кубка Украины

Спорт

В среду, 17 июня, в селе Минай под Ужгородом состоится полуфинальный поединок Кубка Украины по футболу между одним из лидеров первой лиги «Минаем» и 11-кратным обладателем трофея киевским «Динамо» (рефери — Екатерина Монзуль из Харькова, арбитр VAR — Евгений Арановский из Киева).

Отметим, что столичный гранд прибыл в Закарпатье без травмированного капитана команды Сергея Сидорчука и дисквалифицированного ганца Мохаммеда Кадири, получившего красную карточку в четвертьфинале.

В то же время впервые в заявку киевского клуба на официальный матч попал 20-летний бельгийский форвард Ибраим Каргбо. Ранее он не мог играть, так как «Динамо» стало его третьей командой в сезоне, но 11 июня ФИФА разрешила игрокам выступать за три клуба в течение сезона.

Как известно, пути «Миная», который тренирует экс-футболист «Карпат», «Шахтера», «Металлиста» и сборной Украины Василий Кобин, и «Динамо» уже пересекались в Кубке страны, когда в октябре 2018 года динамовцы в рамках 1/8 финала увезли из Закарпатья волевую победу — 3:1.

Прямую видеотрансляцию встречи «Минай» — «Динамо» смотрите на сайте «ФАКТОВ» (начало — в 14:00) в этой новости.

Добавим, что второй кубковый полуфинал «Мариуполь» — «Ворскла» состоится 24 июня. А обладатель трофея станет известен 8 июля на «Арене Львов».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что решающий матч Кубка Украины перенесли из Тернополя во Львов.

Фото ФК «Динамо»

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