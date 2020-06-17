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Происшествия

Искусный вор: под Одессой мужчина похитил целое стадо домашнего скота — больше 200 голов (фото)

12:45 17 июня 2020
стадо овец

Необычная кража произошла на юге Одесской области. Ночью в селе Лощиновка Измаильского района из личного хозяйства местного жителя исчезло сразу более 200 домашних парнокопытных животных. Владелец, естественно, обратился с заявлением в полицию, и ему, можно сказать, повезло: вора обнаружили. Более того, удалось выйти на след стада и вернуть животных восвояси.

Полиция рапортует, что дорогостоящую пропажу удалось обнаружить в соседнем, Болградском районе. Там же задержали и подозреваемого.

Тем не менее остается загадкой, каким образом можно было незаметно, без шума увести такое количество домашнего скота: 105 овец, 5 баранов, 45 коз и 63 ягненка.

Раскрыть технологию кражи может лишь сам похититель — 40-летний житель Болградского района, но он пока молчит. Хранит «профессиональную» тайну. Несмотря на то, что ему уже предъявлено подозрение.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о других необычных кражах. Так, в центре Николаева пожилая женщина средь бела дня крала тротуарную плитку, не обращая внимания на вой полицейской сирены. На Кировоградщине вооруженный налетчик похитил из церкви пасхальный кулич. А в Киеве в обновленном парке украли цветы и кусты.

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