«Политические репрессии – это самоубийство. Потом они могут коснуться каждого», — Сергей Фурса

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Политическими репрессиями назвал ситуацию с обвинением пятого президента Украины Петра Порошенко известный блогер и финансист Сергей Фурса. По его словам, репрессии — это плохо, потому что они «потом могут коснуться каждого». «Если ты начал играть в эту игру, то остановиться уже невозможно», — написал блогер на своей странице в соцсети.

«Украина и политические репрессии. И зачем?

Зачем? Зачем стрелять себе в ногу политическими репрессиями?

Интересно, если Порошенко можно судить за то, что он хотел украсть зарплату чиновника, которого сам назначил, и с этим всерьез идут в суд, рискуя навлечь на Украину клеймо страны с политическими репрессиями, поставив в очередной раз под удар наше сотрудничество с Западом и просто насмешив всех вокруг, то неужели нельзя найти повод, чтобы посадить Медведчука? Или в случае с Порошенко есть очень большое желание, а в случае с Медведчуком — нет?

Порошенко можно воспринимать по-разному. И да, Украина при нем была коррумпированным государством. Как была до него. И как осталась после него. Если садить президента за то, что при нем в стране была коррупция, а он как главный за это отвечает, то, наверное, надо приготовиться и следующему президенту? Или кто-то скажет, что сегодня в Украине нет коррупции? И чем отличается сын Гладковского (Свинарчука) от брата Ермака? Или президент должен сесть в тюрьму, если государственная компания Центрэнерго становится убыточной сразу же, как он становится гарантом Конституции?

Если вы хотите посадить Порошенко, как и любого другого политического лидера, то должны найти безусловные доказательства безусловного преступления. А не смешить всех делом Семочко. Потому что, да, Семочко самому место в тюрьме. Он очень стремный тип. Но нет статьи «назначил стремного типа». За такое есть только политическая ответственность. И Порошенко, ее, кстати, понес. Он проиграл выборы. И, опять же, назначение Семочко ничем не отличается от назначения Баканова сразу же после победы Зеленского на выборах.

Если вы считаете, что Порошенко точно виноват и точно его есть за что садить, то должны требовать от правоохранительных органов доказательства. Факты. Схемы. Ведь иначе вы можете подумать, что новая власть просто оседлала старые схемы и не хочет их светить. А если так, то значит, они не садят Порошенко за коррупцию, потому что не считают коррупцию преступлением. А если таких схем нет, то значит, и садить Порошенко не за что. Можно, конечно, предположить, что у тех, кто ищет, не хватает ума найти то, что надо. Но, черт, тогда пусть ищут лучше. Потому что если вы относитесь к ним снисходительно и разрешаете садить без доказательств, то потом без доказательств могут посадить кого угодно. И это точно не про верховенство права. Поэтому для граждан крайне важно, чтобы расследование базировалось не на желании посадить, а на конкретных преступлениях и их доказательствах.

Все дела против Порошенко идут не от преступления, а от большого желания посадить Порошенко. Это слишком очевидно. Даже для тех, кто эти дела инициирует. А это называется не справедливостью. Которая у всех, кстати, разная. И для всех. Это называется политическими репрессиями.

Политические репрессии — это плохо. Это тупо. Это самоубийство, в такой стране, как Украина. И бог с ними, с представителями власти. Это ведь удар по украинским налогоплательщикам. Как-то не верится, что безвизовый режим имеет шансы долго сохраняться со страной, которая воспринимается как место с политическими репрессиями, а значит, не очень демократическое государство.

Политические репрессии — это плохо, потому что они начинаются с бывшего президента. А потом могут коснуться каждого. Потому что если ты начал играть в эту игру, то остановиться уже невозможно. Ведь иначе придут за тобой.

Инвесторы очень не любят и боятся Юлии Тимошенко. Но самое большое падение стоимости украинского долга было в тот день, когда ее посадил Янукович. Куда это привело Януковича в итоге? Правильно, к тому, что никто не давал ему денег. Кроме Путина. И дело не в Тимошенко. Дело в том, что Янукович занялся политическими репрессиями. И стал нерукопожатным. И уже люди «оттуда» напрямую намекают, что политические репрессии закончатся плохо. И намекают на санкции.

Забавно, но Украина повторяет путь Грузии, при этом приголубивая у себя Саакашвили. Что вообще-то добавляет абсурдности ситуации. Грузия воевала с Россией. В Грузии был неоднозначный президент, которого ненавидел Путин. Президент проиграл выборы. И в Грузии начались политические преследования президента, которого ненавидел Путин. И стала очень мягкая риторика по отношению к стране-агрессору. В Украине был неоднозначный президент (это когда одни любят, а другие ненавидят, и вряд ли кто-то будет спорить, что в Украине хватает и тех и других и сейчас не идет речь о справедливости этих убеждений) и война с Россией. Путин ненавидел президента Украины. Президент Украины проиграл выборы. И теперь в Украине есть политические преследования этого президента. И очень мягкая риторика относительно страны-агрессора.

Совпадение?

Если уж так зудит кого-то посадить, кого все не любят, то, может, лучше начать не с Порошенко, чей арест ударит по стране, а бумерангом — по тебе самому?

Странно. Когда у тебя есть выбор. Посадить Порошенко по беспределу и навлечь проблемы на страну, а значит, и на себя. Или посадить Медведчука и чтобы все тебе хлопали. Потому что посадить кума Путина в стране, которая воюет с Россией, — это как бы почетно. Но ты лично решаешь посадить Порошенко, даешь команду, как тот Топаз, и стреляешь себе в ногу. А твои депутаты ведут передачи на пророссийских каналах и ходят толпами на ток-шоу представителей русского мира.

Единственный разумный ответ — рейтинги. Ты думаешь, что посадить Порошенко хотят люди. И тебя за это полюбят. Вот это и есть диктатура популизма. Это метод Чавеса-Мадуро. Как, кстати, и решение основных проблем государства через референдум. Это способ популистов разрушать институты. Но это всегда очень плохо заканчивается. Очень. Для страны. А в Украине — и для такого президента. Можно спросить у Януковича. И лучше спросить, пока есть шанс сделать это не в Ростове", — напиcал Фурса в Facebook.

Ранее Сергей Фурса прокомментировал на своей странице в соцсети интервью президента Украины Владимира Зеленского «Украинской правде». В частности, его объяснение причин быстрой отставки Гончарука.

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