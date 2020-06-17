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Клуб потребителей

В Доме марочных коньяков «Таврия» сообщили о росте производства на 47 процентов

14:31 17 июня 2020
коньяк
Владимир ДОБРОВ, специально для ФАКТОВ

За 4 месяца текущего года, Дом марочных коньяков «Таврия» произвел 150 тыс. дал коньяка и бренди, что на 48 тыс. дал больше, чем за аналогичный период в 2019-ом. Рост производства составил 47%. Об этом сообщило ИА «Українські новини» со ссылкой на пресс-службу ДМК «Таврия»

«В условиях кризиса, спровоцированного пандемией, мы делаем все возможное для сохранения постоянных объемов производства и популяризации бренда „Таврия“ во всем мире», — рассказал генеральный директор Дома марочных коньяков «Таврия», Андрей Сердюк.

По его словам, по результатам 2019 года, доля Дома марочных коньяков «Таврия» в общем экспорте коньяков и бренди составила 27%: «Внимание иностранных потребителей привлекают классические технологии производства и высокое качество продукции».

В июне компания совершила первую поставку продукции в Чехию. Чешскому потребителю представлены коньяки возрастом от трех до 30 лет, произведенные по классической технологии из собственных спиртов, выдержанных в 6500 дубовых бутов и бочек, в том числе крафтовые продукты Компании.

Кроме стран ЕС, таврийские коньяки сегодня можно найти на полках Израиля, Китая, Беларуси, Канады, Нигерии. Как сообщает пресс-служба ДМК «Таврия», компания ведет переговоры о поставках продукции в Казахстан.

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