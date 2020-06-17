Ураганный ветер едва не унес ребенка в Киеве (видео)

Происшествия

Днем 17 июня на Киев обрушился сильный ливень с порывами ветра до 20 метров в секунду. Не всем горожанам удалось укрыться от стихии. Жители массива Осокорки засняли на видео, как штормовой ветер чуть не унес человека. Неизвестно, как бы развивались события, если бы ребенку не удалось схватиться за деревцо и удержаться в таком положении, пока не подоспели взрослые.

Видео опубликовано на странице dtp.kiev.ua в Instagram.

В Киеве 17 июня был объявлен «желтый» уровень опасности. Украинский гидрометцентр предупреждал о сильном ветре с ливнем, грозой и градом. Жителей города призывали при приближении грозы спрятаться в ближайшем здании или естественном укрытии, избегая рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев.

Напомним, 15 июня в Киеве разбушевавшаяся стихия повалила деревья и затопила улицы в Подольском районе. Тем временем климатологи зафиксировали очередные погодные аномалии в столице.

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