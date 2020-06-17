26.66 / 26.88 29.79 / 30.25
Киев: +25
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Ураганный ветер едва не унес ребенка в Киеве (видео)

15:30 17 июня 2020
ураган

Днем 17 июня на Киев обрушился сильный ливень с порывами ветра до 20 метров в секунду. Не всем горожанам удалось укрыться от стихии. Жители массива Осокорки засняли на видео, как штормовой ветер чуть не унес человека. Неизвестно, как бы развивались события, если бы ребенку не удалось схватиться за деревцо и удержаться в таком положении, пока не подоспели взрослые.

Видео опубликовано на странице dtp.kiev.ua в Instagram.

В Киеве 17 июня был объявлен «желтый» уровень опасности. Украинский гидрометцентр предупреждал о сильном ветре с ливнем, грозой и градом. Жителей города призывали при приближении грозы спрятаться в ближайшем здании или естественном укрытии, избегая рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев.

Напомним, 15 июня в Киеве разбушевавшаяся стихия повалила деревья и затопила улицы в Подольском районе. Тем временем климатологи зафиксировали очередные погодные аномалии в столице.

482

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

ураган

Ураганный ветер едва не унес ребенка в Киеве (видео)

карантин

Карантин в Украине продлили до конца июля: что будет под запретом

Криминалисты

В лесу в Славутиче нашли закопанными тела пропавших мужчины и женщины (фото, видео)

Окурок

В Киеве полицейский проучил водителя, выбросившего окурок из окна машины: в сети бурно обсуждают видео

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер