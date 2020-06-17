Ноу-хау от УЕФА: утвержден формат доигровки Лиги чемпионов и Лиги Европы

Спорт

В среду, 17 июня, президент УЕФА Александер Чеферин официально объявил формат, в котором будет доигран нынешний сезон Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Впервые главный еврокубок доиграют в формате «Финала восьми» в Лиссабоне на стадионах «Бенфики» и «Спортинга» в период с 12 по 23 августа (планируется, что четвертьфиналы будут сыграны 12--15 августа, полуфиналы — 18, 19 августа, финал — 23 августа). Противостояния будут проходить в одноматчевом формате. Жеребьевка состоится 10 июля.

На данный момент выход в четвертьфинал ЛЧ себе обеспечили «ПСЖ», «Атлетико», «Аталанта» и «Лейпциг». В 1/8 финала необходимо провести ответные встречи «Ювентус» — «Лион» (первая игра — 0:1), «Барселона» — «Наполи» (1:1), «Бавария» — «Челси» (3:0) и «Манчестер Сити» — «Реал» (2:1).

Несостоявшиеся ответные игры 1/8 финала турнира пройдут 7−9 августа в тех городах, где и было запланировано изначально.

Лига Европы, в которой продолжает выступления донецкий «Шахтер», будет доиграна по такой же схеме 10--21 августа в Германии (игры пройдут в Кельне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене, финал — в Кельне). На момент объявления паузы в еврокубке в шести парах 1/8 финала были сыграны первые матчи. Так, «Истанбул Башакшехир» одолел «Копенгаген» (1:0), «Олимпиакос» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (1:1), «Рейнджерс» проиграл «Байеру» (1:3), «Вольфсбург» уступил «Шахтеру» (1:2), «Айнтрахт» разгромно проиграл «Базелю» (0:3), а ЛАСК — «Манчестер Юнайтед» (0:5). «Интер» и «Хетафе», а также «Рома» и «Севилья» не успели провести первый поединок.

Боссы европейского футбола также приняли решение, что матч за Суперкубок Европы 24 сентября примет стадион «Ференц Пушкаш» в Будапеште.

Заодно УЕФА одобрил использование пяти замен за один матч в Лиге чемпионов и Лиге Европы до конца нынешнего сезона. Такое решение было принято в связи с паузой из-за пандемией коронавируса. При этом указано, что со следующего сезона у команд вновь будет три замены.

Напомним, что финал Лиги чемпионов в 2020 году должен был состояться в Стамбуле (Турция примет решающий матч турнира в 2021-м, а российский Санкт-Петербург — в 2022-м), а встреча за Суперкубок УЕФА — в Порту.

Еще один важный момент. Квалификационные раунды Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2020/2021 пройдут, начиная с 8 августа, в формате одноматчевых противостояний. Об этом сообщил генеральный секретарь УЕФА Джорджио Маркетти.

Кроме того, УЕФА подтвердил, что все 12 городов смогут принять у себя матчи перенесенного на 2021 год Евро-2020.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» проведет ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы против «Вольфсбурга» в Харькове.

Фото uefa.com

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