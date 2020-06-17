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Украинский военный погиб 17 июня в результате обстрела боевиков на Донбассе, — штаб ООС
На Донбассе при вражеском обстреле 17 июня погиб украинский военный. Об этом сообщило командование Объединенных сил.
С начала суток, по данным штаба ООС, вооруженные формирования РФ трижды обстреливали украинские позиции. Возле Орехово враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов. Возле Луганского агрессор применил гранатометы и стрелковое оружие. Возле населенного пункта Шумы обстрел велся из стрелкового оружия. Украинские военные заставили врага прекратить агрессивные действия. Потери оккупантов уточняются.
А в Киеве 17 июня попрощались с погибшим военнослужащим 30-й бригады ВСУ Леонидом Добрянским. Прапорщик Добрянский, командир отделения разведроты, был смертельно ранен 13 июня, выполняя боевое задание.
Похоронили погибшего на Лукьяновском военном кладбище. На прощание пришли командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский, боевые побратимы военного, волонтеры.
Напомним, в мае на Донбассе при обстрелах погибли четверо украинских военных.11
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