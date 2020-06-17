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В Киеве впервые оштрафовали пассажира метро, находившегося в подземке без маски
После того, как метро в Киеве открылось после карантина, на самых видных местах были развешаны плакаты о необходимости носить в подземке маску или респиратор. Тем не менее, за неполный месяц (начиная с 25 мая), 37 пассажиров были наказаны за нарушение масочного режима.
Одно из дел уже было рассмотрено в суде, нарушителю выписан крупный штраф — 17 тыс. гривен. Протоколы на остальных нарушителей еще изучаются.
Как сообщает Киевский метрополитен, совместный с полицией рейд показал, что на входе маску надевают все пассажиры, но, пройдя через вестибюль, некоторые спускают защитное средство на подбородок. Такой способ ношения маски также считается нарушением.
Напомним, метро в Киеве закрылось на карантин 17 марта, выполняя требования Минздрава. Возобновить работу подземки Кабмин разрешил 25 мая, но лишь при соблюдении пассажирами жестких требований.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»193
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