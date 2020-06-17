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Мир

Египет озвучил требования к туристам, которых готов принять с 1 июля

19:57 17 июня 2020
Египет

Туристам разрешат посещать в Египте только три провинции. Также с некоторых иностранцев будут требовать предоставления результатов ПЦР-тестов.

Как сообщают СМИ Египта, с 1 июля страна возобновляет регулярные международные рейсы в своих аэропортах. При этом туристы смогут посещать лишь три прибрежных провинции. На первом этапе будут открыты курорты Шарм-эль-Шейх на Южном Синайском полуострове, Марса Матрух на Средиземном море и Хургада на Красном море.

Путешественники должны будут подписать в аэропортах вылета подтверждение, что у них нет вируса до посадки в самолеты. Туристы, которые прибывают в Египет из стран с высокими показателями коронавирусной инфекции, должны предоставлять результаты ПЦР-теста.

В аэропортах будут проводить температурный скрининг, весь багаж будут дезинфицировать до размещения на багажной ленте.

Ранее стал известен список стран, с которыми Украина возобновила авиасообщение.

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