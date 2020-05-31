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Страны мира возобновляют авиасообщение: когда и куда смогут улететь украинцы
В Украине пока не приняли решения об открытии аэропортов и возобновлении регулярных авиаперелетов. В правительстве обещают ориентироваться на страны Евросоюза, то есть пассажирские перевозки возобновятся не ранее 15 июня и более вероятно, что решение будет принято после 22 июня.
Сразу же после открытия аэропортов в Украине наши соотечественники смогут вылететь в страны, которые не закрывали авиасообщение. Это Беларусь, Великобритания, Иран, Ирландия, Корея, Мексика, Германия, Нидерланды, Чехия.
Также с июня возобновят авиарейсы Австрия, Румыния, Азербайджан, Словакия, Греция, Грузия.
Согласно календарю от Украэроруха, в июне могут отменить карантинные ограничения еще более десяти стран:
- Эстония — с 7 июня;
- Турция — с 10 июня (прямые рейсы из Украины должны появиться с 1 июля);
- Болгария, Египет, Израиль, Индонезия Исландия, Кипр, Коста-Рика, Люксембург, Македония, Португалия — после 15 июня;
- Куба, Таиланд, Молдова — после 30 июня;
- Доминиканская Республика и Грузия — с 1 июля.
- Армения — после 15 июля.
Во многих странах Евросоюза авиасообщение хоть и восстановится, но пока неизвестны сроки отмены ограничений для неграждан ЕС. Об этом подробно в статье «Испания, Италия и Греция уже приглашают туристов: как Европа выходит из карантина».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»16
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