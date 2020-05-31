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Украина

Страны мира возобновляют авиасообщение: когда и куда смогут улететь украинцы

10:11 31 мая 2020
турист
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Украине пока не приняли решения об открытии аэропортов и возобновлении регулярных авиаперелетов. В правительстве обещают ориентироваться на страны Евросоюза, то есть пассажирские перевозки возобновятся не ранее 15 июня и более вероятно, что решение будет принято после 22 июня.

Сразу же после открытия аэропортов в Украине наши соотечественники смогут вылететь в страны, которые не закрывали авиасообщение. Это Беларусь, Великобритания, Иран, Ирландия, Корея, Мексика, Германия, Нидерланды, Чехия.

Также с июня возобновят авиарейсы Австрия, Румыния, Азербайджан, Словакия, Греция, Грузия.

Согласно календарю от Украэроруха, в июне могут отменить карантинные ограничения еще более десяти стран:

Во многих странах Евросоюза авиасообщение хоть и восстановится, но пока неизвестны сроки отмены ограничений для неграждан ЕС. Об этом подробно в статье «Испания, Италия и Греция уже приглашают туристов: как Европа выходит из карантина».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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