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Мужчина с гранатами и наркотиками устроил переполох в Сумах
В Сумах в одном из магазинов задержали посетителя с гранатой. Мужчина в военной форме зашел в заведение и пригрозил взорвать торговую точку.
Пока неадекват находился в торговом зале, сотрудники магазина вызвали полицию. Правоохранители в первую очередь обыскали машину военнослужащего и обнаружили там две гранаты, два запала и два использованных тубуса от гранатомета РПГ-22.
Там же в салоне легкового авто были обнаружены три пакетика с травяной смесью, предположительно с марихуаной.
Сразу после обыска машины злоумышленника задержали. Мужчина оказался 35-летним военнослужащим, недавно вернувшимся из зоны ООС. Дело будет расследоваться под контролем военной прокуратуры.
Все изъятое в машине отправлено на экспертизу. Военнослужащему предстоит отвечать по статьям о незаконном обращении с оружием и о незаконном хранении наркотиков.
Напомним, по областям неоднократно выявляли тайники с оружием, привезенным из зоны ООС. Так, житель Одессы наладил доставку оружия и боеприпасов по почте. А житель Чернигова пытался сбыть боеприпасы местному криминалитету, но был задержан.32
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