Происшествия

Мужчина с гранатами и наркотиками устроил переполох в Сумах

В Сумах в одном из магазинов задержали посетителя с гранатой. Мужчина в военной форме зашел в заведение и пригрозил взорвать торговую точку.

Пока неадекват находился в торговом зале, сотрудники магазина вызвали полицию. Правоохранители в первую очередь обыскали машину военнослужащего и обнаружили там две гранаты, два запала и два использованных тубуса от гранатомета РПГ-22.

Там же в салоне легкового авто были обнаружены три пакетика с травяной смесью, предположительно с марихуаной.

Сразу после обыска машины злоумышленника задержали. Мужчина оказался 35-летним военнослужащим, недавно вернувшимся из зоны ООС. Дело будет расследоваться под контролем военной прокуратуры.

Все изъятое в машине отправлено на экспертизу. Военнослужащему предстоит отвечать по статьям о незаконном обращении с оружием и о незаконном хранении наркотиков.

Напомним, по областям неоднократно выявляли тайники с оружием, привезенным из зоны ООС. Так, житель Одессы наладил доставку оружия и боеприпасов по почте. А житель Чернигова пытался сбыть боеприпасы местному криминалитету, но был задержан.

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