Вооруженные чеченские "патрули" на улицах Дижона: что происходит в столице Бургундии

Мир

Во Франции уже несколько суток не утихают массовые беспорядки, спровоцированные избиением юного чеченца в Дижоне. Чеченская диаспора обвинила в этом наркоторговцев из бывших французских колоний в Северной Африке и взялась самостоятельно наводить порядок. Чеченцы утверждают, что местная полиция бездействует. Хозяевами в целом ряде районов столицы Бургундии, коей является Дижон, являются преступные группировки, занимающиеся наркобизнесом.

Жители города боятся выходить на улицу. Властям пришлось вызвать в Дижон подкрепление — спецподразделения полиции. После этого в Бургундию хлынули чеченцы со всей Франции и даже из других стран Европы.

К землякам с воззванием обратились старейшины во главе Ахмедом Докудаевым, председателем чеченского совета старейшин Европы. Они призвали молодежь «не создавать проблемы государствам и народам», которые помогли чеченцам в трудное время. «Мы, чеченцы, нормально чувствовали себя в Европе — и жилье есть, и врачи смотрят, и дети учатся. За это мы очень благодарны всем государствам и народам, которые приняли нас. И поэтому мы записали обращение к чеченской молодежи с призывом не добавлять забот тем государствам, которые нас приняли. А старейшинам мы сказали, чтобы они днями и ночами работали над тем, чтобы этот конфликт не углублялся, а был мирно разрешен с участием государственных органов», — заявил Докудаев в интервью Deutsche Welle.

Он также выразил уверенность в том, что старейшины смогут уладить конфликт в Дижоне.

А вот у французов есть свое понимание того, что происходит в столице Бургундии. Издание Le Figaro опубликовало 16 июня большую статью об этих событиях. «ФАКТЫ» подготовили ее полный перевод.

«Ницца и Дижон в эти дни, а в апреле Труа, в мае — Руан… За последние несколько недель в стране наблюдается всплеск карательных экспедиций, для участия в которых были мобилизованы члены чеченской общины. В понедельник вечером (15 июня. — Ред.) столица Бургундии оставалась сценой беспорядков, которые продолжались четвертые сутки подряд. Сотни людей собрались в округе Грезиль, стреляя в воздух из пистолетов, уничтожая камеры видеонаблюдения и поджигая мусорные баки и автомобили.

Эти сюрреалистические картины впервые жители Дижона увидели в пятницу, 12 июня. Десятки мужчин, многие с закрытыми лицами, вооруженные железными прутьями, ножами, молотками, отвертками и бейсбольными битами, появились на улицах, чтобы «патрулировать».

Эти выходцы из Чечни съехались на машинах со всей Франции, чтобы «отомстить» за избиение своего 16-летнего собрата. Предположительно этот юный чеченец хотел помочь балканским друзьям (сербам или албанцам, в зависимости от версии) защититься от предполагаемых торговцев наркотиками из общины выходцев из стран Магриба… Карательная экспедиция длилась три вечера, особенно в Грезиле, известном своим наркобизнесом, в результате чего по меньшей мере 12 человек получили ранения, была разрушена кальянная, владелец которой обвинялся в том, что он спровоцировал избиение юноши.

По состоянию на вечер пятницы вмешалась полиция, которая была вынуждена применить слезоточивый газ. В воскресенье в Дижоне были мобилизованы отряд полиции специального назначения и дополнительно бригады по борьбе с организованной преступностью. С понедельника прибыло 110 констеблей из мобильных подразделений силовиков для восстановления порядка. Однако вечером 15 июня около 150 человек, «жителей Дижона», по словам префекта, некоторые с закрытыми капюшонами лицами, вооруженные арматурой и огнестрельным оружием, снова собрались в Грезиле, чтобы защитить округ от возможного вторжения чеченцев. Они тоже подожгли мусорные баки и вывели из строя камеры видеонаблюдения. Затем напали на автомобиль с группой журналистов телеканала France 3 и забросали его камнями. Водитель машины был избит, а ее подожгли и перевернули, превратив в горящую баррикаду. Около 20:30 вмешались 60 человек из мобильных подразделений, 40 человек из полицейского спецназа и подкрепление из бригады по борьбе с организованной преступностью. Они положили конец насилию и арестовали четырех человек.

Заместитель мэра-социалиста Франсуа Ребсамена и депутат от округа Грезиль Хамид эль-Хассуни заявил: «Я обвиняю префекта в том, что он предал жителей Грезиля! Я обвиняю определенные средства массовой информации в том, что они лгали и передавали послание ненависти, распространяя измышления. Речь вовсе не идет о незаконном обороте наркотиков или о войне между общинами! За последние три дня, 8 000 жителей Грезиля пережили ад».

Примечательно, что соцсети пока молчат относительно событий в Дижоне.

В понедельник в распространенном пресс-релизе министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер выразил свою поддержку силам правопорядка на местах. Он попросил государственного секретаря Лорана Нуньеса отправиться немедленно в Дижон. Началось специальное расследование по выяснению всех обстоятельств, спровоцировавших насилие.

Вечером в воскресенье столкновения произошли в Ницце. Здесь ситуация оставалась напряженной на протяжении нескольких недель. Около 23:00 в одном из округов, известных тем, что там промышляют наркоторговцы, раздались выстрелы. Три человека, в том числе двое чеченцев, получили ранения. Шестерых арестовала полиция. Мэр Кристиан Эстрози вызвал полицейский спецназ. В понедельник он встретился с префектом и прокурором.

Выяснилось, что еще 11 июня уже звучали выстрелы. В больнице с ножевыми ранениями оказался 19-летний парень. Были арестованы двое подозреваемых — чеченцы. А еще раньше — 17 апреля — в другом районе Ниццы, также печально известном активной наркоторговлей, два чеченца были ранены из автоматического огнестрельного оружия. Оказалось, что проблема не нова для французской полиции. С середины 2000-х в городе Ариадна подобные столкновения с участием чеченцев происходят довольно регулярно.

В последние недели «самооборона» по-кавказски наблюдалась и в других городах Франции. 30 апреля в Труа около 50 человек изгнали трех чеченцев из центра для беженцев, так как они сцепились с африканцами, обвинив их в нападении на кавказского ребенка. В мае в Руане десятки людей рыскали по городу в поисках предполагаемых похитителей молодого человека из чеченской общины. У разыскиваемых хватило осторожности не появляться на улице.

Полиция уже годами наблюдает за этой межобщинной напряженностью и сообщает о «территориальных войнах», обращая внимание правительства на существование кавказских преступных группировок.

Представители чеченской диаспоры между тем говорят о «войне против наркодилеров». Шамиль Албаков, бывший председатель Ассоциации кавказцев в Страсбурге, глава пресс-службы Ассамблеи чеченцев Европы, считает, что «эти карательные экспедиции, не имеющие ничего общего с войной уличных банд, конечно, не должны становиться правилом».

«Но мы почувствовали себя брошенными полицией во время карантина. Всякий раз, когда заключалась очередная торговая сделка, возникали проблемы: нам приходилось постоянно наталкиваться на порядки, установленные наркодельцами. Чеченцы сумели противостоять России, и мы не собираемся подчиняться какому-то отребью…», — заявил Албаков.

Французским правоохранительным и судебным органам трудно согласиться с подобными аргументами.

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Jean Chichizola / LeFigaro)

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