Непристойное поведение: пресс-секретарь Ермака "лайкает" Плющенко, который любит Путина

Украина

Российский фигурист Евгений Плющенко, известный своей поддержкой Владимира Путина, записал видео, где призывает принять участие в голосовании за изменение российской Конституции. Поправки дают возможность Путину повторно баллотироваться и остаться при власти до 2036 года. Под публикацией Плющенко в Instagram обнаружился «лайк» от пресс-секретаря главы Офиса президента Украины.

Подписчики Плющенко раскритиковали его за топорную агитацию и использование в политических роликах ребенка. «Мне стыдно жить в одной стране с фигуристом Евгением Плющенко», «Какой позор этот ролик», «Зачем кроху, в политические продажные ролики втягивать?!» — возмущались комментаторы.

Ролик получил более миллиона просмотров и только 18 тысяч отметок «Нравится». В числе лайкнувших публикацию сайт «Буквы» обнаружил Дарью Заривную — советницу главы ОП Андрея Ермака по коммуникациям.

Напомним, голосование за «обнуление» президентских сроков Путина должно было пройти 22 апреля, но из-за коронавируса перенесено на 1 июля. Мартовские соцопросы показывали, что население РФ приблизительно поровну разделилось на сторонников и противников поправок.

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