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Вратарь сборной Украины парировал пенальти в матче чемпионата Испании (видео)
В среду, 17 июня, состоялся матч за «выживание» во втором испанском дивизионе между «Овьедо» и знаменитым «Депортиво», который в 2000-х становился чемпионом страны и играл в полуфинале Лиги чемпионов.
В составе хозяев поля в очередной раз продемонстрировал свое мастерство вратарь сборной Украины Андрей Лунин. На 37-й минуте (при счете 1:0) наш голкипер в блестящем прыжке парировал пенальти в исполнении экс-футболиста сборной Турции Эмре Чолака. К сожалению для болельщиков «Овьедо», маленький спортивный подвиг украинца не помог команде, выигрывавшей по ходу встречи со счетом 2:0, удержать победу — 2:2.
Ничья помогла «Депортиво» по дополнительным показателям обойти команду Андрея Лунина, опустившуюся в зону вылета, на 19-е место.
Напомним, что контракт 21-летнего чемпиона мира U20 и обладателя «Золотой перчатки» турнира Андрея Лунина принадлежит мадридскому «Реалу», и после завершения сезона вратарь может вернуться в Королевский клуб.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что самый молодой вратарь в истории сборной Украины Андрей Лунин сменил «Вальядолид» на «Овьедо».
Фото Twitter ФК «Овьедо»44
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