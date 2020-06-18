В Комитете Рады поддержали законопроект Зеленского о референдуме

Украина

Комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту поддержать законопроект № 3612 президента Украины Владимира Зеленского о народовластии, который он внес в парламент 9 июня.

Об этом говорится в сообщении на сайте ВР.

«Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства на своем заседании в среду, 17 июня, принял решение рекомендовать парламенту принять за основу законопроект № 3612 «О народовластии через всеукраинский референдум», — сказано в сообщении.

За соответствующее решение проголосовали 18 из 23 присутствующих на заседании комитета народных депутатов.

Согласно тексту законопроекта, принятое во время референдума, может быть изменено путем всеукраинского референдума не ранее чем через три года со дня его принятия. А результаты референдума не должен утверждать какой-либо государственный орган.

Предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы об:

утверждении изменений в разделы I (Общие положения), III (Выборы. Референдум), XIII (Внесение изменений в Конституцию) Конституции;

решении вопроса общегосударственного значения;

утверждении закона о ратификации международного договора, предусматривающего изменение территории Украины;

прекращении действия закона Украины или отдельных его положений.

Документ также расширяет круг субъектов процесса референдума, которые регистрируются в Центральной избирательной комиссии как сторонники или оппоненты вопроса всеукраинского референдума. Это могут быть как политические партии, так и общественные организации, соответственно зарегистрированные в Центральной избирательной комиссии.

Для организации и проведения всеукраинского референдума закон предлагает создание автоматизированной информационно-аналитической системы по обеспечению электронного голосования.

В свою очередь в пояснительной записке отмечается, что самое сложное при электронных голосованиях технически обеспечить защиту персональных данных избирателей и уберечь системы для таких голосований от несанкционированных вмешательств.

Законопроектом, в частности, предлагается дополнить Кодекс административного судопроизводства, предусмотрев, что дел, на которые распространяется юрисдикция административных судов, будет касаться вопрос предмета всеукраинского референдума.

Документ устанавливает срок конституционного производства: он не может составлять более тридцати календарных дней для дел, среди которых — предоставление заключения о соответствии Конституции Украины (конституционности) вопроса, который предлагается для вынесения на всеукраинский референдум по народной инициативе, международного договора, предусматривающего изменение территории Украина, который вносится в Верховную Раду Украины для дачи согласия на его обязательность.

Референдум по народной инициативе

Для того чтобы провести провести референдум по народной инициативе, нужно требование не менее трех миллионов украинцев. При этом подписи за его проведение должны собрать не менее чем в двух третях административно-территориальных единиц нашего государства и не менее чем по сто тысяч подписей в каждой из них.

Не позднее чем на пятнадцатый день после получения решения ЦИК об итогах сбора подписей граждан Украины президент издает указ о провозглашении такого референдума, в котором указана дата его проведения (последнее воскресенье 60-дневного срока со дня издания указа), и вопросы, выносимые на референдум.

Вопросом этого референдума может быть и утрата силы законом Украины или отдельными его положениями.

Текст законопроекта о прекращении действия законом Украины или отдельными его положениями, который предлагается вынести на всеукраинский референдум по народной инициативе, не может быть изменен после того, как его утвердит большинство зарегистрированных участников собрания по проведению такого референдума.

Референдум по изменению территории

Такой референдум назначается постановлением Верховной Рады.

В документе отмечается, что всеукраинский референдум об изменении территории Украины — это форма принятия гражданами Украины, имеющими право голоса, решения об утверждении закона о ратификации международного договора об изменении территории Украины, принятого ВР.

Референдум об утверждении изменений в разделы Конституции

На таком референдуме утверждается законопроект о соответствующих изменениях в Конституцию, который до этого приняла Рада в соответствии с Основным законом.

Всеукраинский референдум об утверждении изменений в раздел I «Общие положения», раздела III «Выборы. Референдум» и раздела XIII «Внесение изменений в Конституцию Украины» Конституции назначает президент.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что журналист Кирилл Сазонов проанализировал основные положения законопроекта и назвал реальные возможности и риски, которые он несет.

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