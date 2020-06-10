- 15:08 В Крыму задержали граждан России, готовивших "теракт в Симферополе"
- 15:03 После громкого скандала в Danone отказались от рекламной кампании с Пореченковым
- 14:49 Помощь от МВФ: стало известно, будут ли повышать пенсионный возраст и тарифы
- 14:37 «Правильно сделали»: Зеленскому выписали штраф за нарушение карантина
- 14:25 Родным погибших во время Революции достоинства повысят выплаты: что важно знать
- 14:17 В машине больше никого не было: в полиции сделали важное заявление о ДТП с Ефремовым
- 14:03 ФК «Заря» может прекратить существование, – СМИ
- 14:02 Обвал жилого дома в Одессе: рядом хотят построить многоэтажку
- 13:54 Крымская татарка Эмине Джапарова стала первым замглавы МИД Украины
- 13:54 В Киеве едва не сгорело здание Нацполиции: в сети раскрыли детали происшествия
- 13:39 Отказываются пропускать людей: боевики сорвали открытие КПВВ на Донбассе
- 13:35 Доллар продолжает дешеветь: как кредит от МВФ повлияет на курсы валют
Законопроект о референдуме. Готовы ли мы отвечать за свои поступки?
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о всеукраинском референдуме. Журналист Кирилл Сазонов на своей странице в Facebook проанализировал основные положения этого документа, реальные возможности и риски. Ведь «в нагрузку» к власти всегда идет ответственность. Все ли готовы просчитывать последствия и отвечать за свои поступки?
«Итак, Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о народовластии, — пишет Кирилл Сазонов на своей странице в Facebook. — Проще говоря — о референдуме. Ну, к президенту нет вопросов. Он обещал такой законопроект — получите. Теперь слово за депутатами. Но тем, кто торопится открывать шампанское, я бы не советовал торопиться. Законопроект действительно дает нам в руки реальный и очень мощный инструмент по изменениям правил игры. Это большая власть. И всем кажется, что они к ней готовы. Вот только с властью «в нагрузку» всегда идет и ответственность. Адекватная по размерам. Все ли готовы просчитывать последствия и отвечать за свои поступки? Что притихли? Мысленно считаете таких знакомых? Ну, это не отнимет много времени…
Я очень коротко пройдусь по основным пунктам законопроекта о народовластии. По реальным возможностям и рискам. Но, давайте сразу для простоты называть его, как привыкли — о референдуме. Итак, президент предлагает проводить всеукраинский референдум по инициативе народа, если за это высказываются не менее 3 млн избирателей. Но локально усилиями, например, Киева и Одессы провести референдум нельзя. Подписи должны быть собраны не менее чем в двух третях регионов Украины и не менее 100 000 в каждом из регионов. Так что сговор «феодалов» маловероятен. Но возможность для манипуляций остается.
Итак, референдум об изменениях в Конституции и референдум по народной инициативе сможет назначать президент, референдум об изменении территории Украины — Верховная Рада. Вопрос — а если 3 млн подписей собраны, а власть референдум не назначает? Они же никаких противоправных действий не совершают, просто… не назначают. И если президенту можно хотя бы формально выставить претензии, то как быть с нардепами? Они могут просто не давать нужного количества голосов. Коллективный саботаж, но реальной ответственности за него нет и быть не может. Так что если нардепам тема референдума (например, об отзыве народного депутата избирателями) не понравится — вопрос зависнет. Этот момент нужно отработать.
Еще один момент у меня под вопросом. Согласно законопроекту для того, чтобы референдум состоялся, в нем должны принять участие не менее 50% избирателей. То есть порог явки приличный, значит, и вопрос должен быть важным минимум для каждого второго украинца. Для положительного решения проголосовать должны больше половины от пришедших. То есть теоретически поменять Конституцию могут 25% украинских избирателей плюс один. Все логично. Но — в законопроекте предлагается, чтобы на референдум одновременно мог быть вынесен только один вопрос. Вот, почему один?
Референдум, как и выборы, процесс не из дешевых. И раз уж мы решили собраться минимум половиной страны, и комиссии собрались, и ЦВК — почему бы не решить сразу несколько наболевших вопросов? Есть, конечно, риск в изменениях этой нормы. Ради трех миллионов голосов организаторы референдума могут напихать в проект десяток вопросов. Но как они найдут голоса половины? В общем, депутатам есть над чем поработать.
Ну и ключевой вопрос — какие вопросы народ может вынести на референдум.
Итак, согласно законопроекту, на референдум могут быть вынесены:
— утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции;
- вопросы общегосударственного значения;
- вопросы об изменении территории Украины;
- вопросы об утрате действия законом или его отдельными положениями.
Предметом референдума не могут быть вопросы:
— противоречащие Конституции и общепризнанным принципам и нормам международного права;
- направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение ее суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы нацбезопасности, разжигание вражды;
- о законопроектах по вопросам бюджета, налогов и амнистии;
- отнесенные законодательством к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.
То есть в общем и целом законопроект нужный. Я бы даже сказал — заждались уже. Народовластие это очень правильно. И вопрос на перспективу — что там в планах по местным референдумам? Я не про язык и не про памятники коммунистическим вождям. Но нельзя ли немного перераспределить власть от местных элит в пользу простых граждан? Тоже, кстати, наболела тема…" — написал Кирилл Сазонов на своей странице в Facebook.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Верховная Рада сняла с рассмотрения законопроект Зеленского о двойном гражданстве.
6
Читайте также: Кредит МВФ — это хорошо, но у меня для Банковой плохая новость, — Борислав Береза
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!