Происшествия

В Запорожье после лобового столкновения взорвалась машина: видео с места трагедии

В Запорожье в ночь на 18 июня случилась страшная авария. На трассе столкнулись Geely и Daewoo Lanos. Последний вследствие удара загорелся и взорвался.

Видео с места аварии опубликовал Telegram-канал «Это Запорожье».

В результате ДТП оба водителя погибли. По информации запорожских групп в соцсетях, в Daewoo Lanos находилась еще и пассажирка, ей удалось спастись, но состояние женщины тяжелое.

Напомним, в Запорожье на улицах добавили количество патрулей с приборами TruCAM для выявления любителей скорости. Также с 1 июня заработала система фото- и видеофиксации нарушений.

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